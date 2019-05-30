6 самых непредсказуемых знаков Зодиака
Непредсказуемость поведения человека часто обусловлена влиянием планет. В этой связи астрологи выделяют 6 знаков Зодиака, представители которых отличаются самым непредсказуемым характером. Кто же они?
Каждому из нас приходилось сталкиваться с людьми, которые отличаются непредсказуемым характером. Общаться с ними довольно сложно, ведь никогда не знаешь, как они отреагируют на наши слова, поймут ли шутки. Эти личности отличаются перепадами настроения и постоянно удивляют своим поведением, ведь их слова и действия совершенно невозможно предугадать.
6. Овен
Овнов отличает импульсивность, и это делает их совершенно непредсказуемыми. Представители этого знака Зодиака чрезвычайно опасны, так как в порыве гнева могут пойти на любые меры, совершенно не думая о последствиях.
Рядом с ними поневоле начинаешь вести себя осторожно, ведь подопечные Марса нетерпеливы и бестактны и при этом полностью уверены в своей правоте.
Поэтому окружающие стараются не спорить с Овнами и соглашаться с ними, что называется, от греха подальше. Не удивительно, что из-за своего "ершистого" и непредсказуемого характера представители данного знака часто теряют друзей и лишают себя возможности построить удачную карьеру.
Что характерно, Овны обладают невероятно изменчивым характером.
Вспылив и наговорив обидных слов, уже через 15 минут эти люди совершенно не помнят обид и искренне улыбаются собеседнику, с которым бурно выясняли отношения.
Но окружающие не столь отходчивы и долго обижаются на Овнов за их поведение.
5. Скорпион
Это самые напористые личности среди всех знаков Зодиака. Когда Скорпиону что-то нужно, он из кожи вон вылезет, но добьется своего. В минуты, когда подопечного грозного и воинственного Марса охватывает жгучее желание, он становится совершенно непредсказуемым. Скорпион готов пойти на любую подлость и совершить любое коварство, если вы стали у него на пути.
Есть возможность подставить вас - он воспользуется этим, а если на вас действуют угрозы и запугивания, то,поверьте, лучше этого человека стращать не умеет никто!
В критические моменты представители данного знака забывают о моральных принципах, что очень удивительно, ведь большинство окружающих знают Скорпионов как вежливых, учтивых и добродушных людей, готовых всегда прийти на помощь.
А вот самым близким хорошо известно, что "душка"-Скорпион может быть настоящим собственником и тираном, способен затаить обиду и годами вынашивать план жестокой мести!
Естественно, зная о таких особенностях характера, окружающие не спешат сближаться со Скорпионом и в общении с таким человеком стараются быть учтивыми, чтобы не испытать на себе его непредсказуемость.
4. Рак
Рак - самая загадочная личность среди всей зодиакальной братии. Настроение этого человека может меняться по 10 раз за день, и если вы окажетесь рядом, именно вы станете причиной его слез и плохого настроения. И вы же вновь поднимете ему настроение, не предпринимая для этого абсолютно ничего!
Рак все сделает сам - и обидится, и помирится! Вам же останется лишь недоумевать: что в голове у этого человека, и бывает ли он хоть когда-нибудь искренним?
С этими представителями стихии Воды действительно нелегко. Возможно, именно поэтому детям Луны так сложно завести семью. Раки никогда не бывают до конца искренними, их невозможно вытянуть на откровенность, и партнер просто не знает, какое будущее ожидает его рядом с этим человеком.
А еще в Раке гармонично уживаются балагур и редкостный нытик.
Этот человек может "сделать ваш день" душевными историями и искрометными шутками, а может испортить настроение своим нытьем и вечными обидами.
И каждый день, встречаясь с Раком, вы не знаете, чего ждать от этого непредсказуемого человека.
3. Близнецы
Двойственность натуры, присущая Близнецам, делает этих людей одними из самых непредсказуемых. Подопечные Меркурия ненавидят строить планы, всегда действуют наобум, по наитию и как душа пожелает. Естественно,
окружающие не могут предугадать, как будут действовать Близнецы в той или иной ситуации, ведь этого не знают даже сами представители этого знака Зодиак.
К тому же они довольно лицемерные и хитрые люди, которые никогда не говорят открыто о своих намерениях, но если что-то задумали, то обязательно добьются своего путем сплетен и интриг.
Каждый знает, что с Близнецами нужно держать ухо востро. Эти люди могут предать и подставить вас в любую секунду, если это будет в их интересах.
И вы никогда не найдете доказательств их вины, а осторожные Близнецы будут улыбаться вам и "сочувствовать" вашим бедам. Очевидно, что ближе познакомившись с представителями этого знака зодиакального круга, люди понимают, что им доверять нельзя, поскольку они совершенно непредсказуемы.
2. Козерог
Если Скорпиона называют самым опасным, а Близнецов - самым двойственным знаком Зодиака, то Козерога - наиболее коварным.
Только самые близкие и родные люди могут чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Остальные же будут ощущать себя как минимум неуютно.
Всегда рассудительные, мудрые и практичные Козероги кардинально меняются, когда ощущают себя уязвленными, или начинают завидовать другим людям. Что интересно, в большинстве случаев эти неприятные ощущения связаны с финансами. Когда Козерога задевает чужая обеспеченность и в его сердце поселяется зависть, он становится совершенно непредсказуемым. В таком состоянии от этого человека можно ожидать любой подлости.
К слову, подобное состояние охватывает Козерогов в том случае, когда они встречают человека, которым не могут управлять, или того, кто ускользает из-под их влияния.
В такие минуты подопечные Сатурна становятся крайне непредсказуемыми и опасными.
1. Водолей
Самым непредсказуемым знаком Зодиака, бесспорно, является Водолей. У его представителей отсутствуют любые рамки и ограничения,
он не привязан ни к определенному месту, ни к конкретному человеку, а потому в любой момент может исчезнуть и появиться в другом, даже самом неожиданном.
Однако непредсказуемость Водолея кроется не только в физической свободе. Подопечный Урана - настоящий бунтарь, который даже мыслит другими категориями. Он оригинален и непредсказуем в своих решениях, а четко выстроенному плану всегда предпочитает экспромт. И этим нестандартным подходом буквально ко всему, что его окружает, Водолей завоевывает интерес.
В то же время окружающие редко с ним сближаются, ведь этот оригинал любит шокировать публику своим внешним видом, поступками и высказываниями.
Водолей знает, что вызывает недоумение своим поведением, но продолжает идти своим путем, так как совершенно не обращает внимание на чужое мнение. Естественно, стабильности от такого непредсказуемого человека ждать не приходится. Он может как прославиться на весь мир, так и уйти в небытие, будучи увлеченным своими грандиозными планами.