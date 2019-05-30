6 самых непредсказуемых знаков Зодиака

С этими представителями стихии Воды действительно нелегко. Возможно, именно поэтому детям Луны так сложно завести семью. Раки никогда не бывают до конца искренними, их невозможно вытянуть на откровенность, и партнер просто не знает, какое будущее ожидает его рядом с этим человеком.

А еще в Раке гармонично уживаются балагур и редкостный нытик.

Этот человек может "сделать ваш день" душевными историями и искрометными шутками, а может испортить настроение своим нытьем и вечными обидами.

И каждый день, встречаясь с Раком, вы не знаете, чего ждать от этого непредсказуемого человека.

3. Близнецы

Двойственность натуры, присущая Близнецам, делает этих людей одними из самых непредсказуемых. Подопечные Меркурия ненавидят строить планы, всегда действуют наобум, по наитию и как душа пожелает. Естественно,

окружающие не могут предугадать, как будут действовать Близнецы в той или иной ситуации, ведь этого не знают даже сами представители этого знака Зодиак.

К тому же они довольно лицемерные и хитрые люди, которые никогда не говорят открыто о своих намерениях, но если что-то задумали, то обязательно добьются своего путем сплетен и интриг.

Каждый знает, что с Близнецами нужно держать ухо востро. Эти люди могут предать и подставить вас в любую секунду, если это будет в их интересах.

И вы никогда не найдете доказательств их вины, а осторожные Близнецы будут улыбаться вам и "сочувствовать" вашим бедам. Очевидно, что ближе познакомившись с представителями этого знака зодиакального круга, люди понимают, что им доверять нельзя, поскольку они совершенно непредсказуемы.

2. Козерог

Если Скорпиона называют самым опасным, а Близнецов - самым двойственным знаком Зодиака, то Козерога - наиболее коварным.

Только самые близкие и родные люди могут чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Остальные же будут ощущать себя как минимум неуютно.

Всегда рассудительные, мудрые и практичные Козероги кардинально меняются, когда ощущают себя уязвленными, или начинают завидовать другим людям. Что интересно, в большинстве случаев эти неприятные ощущения связаны с финансами. Когда Козерога задевает чужая обеспеченность и в его сердце поселяется зависть, он становится совершенно непредсказуемым. В таком состоянии от этого человека можно ожидать любой подлости.

К слову, подобное состояние охватывает Козерогов в том случае, когда они встречают человека, которым не могут управлять, или того, кто ускользает из-под их влияния.

В такие минуты подопечные Сатурна становятся крайне непредсказуемыми и опасными.

1. Водолей

Самым непредсказуемым знаком Зодиака, бесспорно, является Водолей. У его представителей отсутствуют любые рамки и ограничения,

он не привязан ни к определенному месту, ни к конкретному человеку, а потому в любой момент может исчезнуть и появиться в другом, даже самом неожиданном.

Однако непредсказуемость Водолея кроется не только в физической свободе. Подопечный Урана - настоящий бунтарь, который даже мыслит другими категориями. Он оригинален и непредсказуем в своих решениях, а четко выстроенному плану всегда предпочитает экспромт. И этим нестандартным подходом буквально ко всему, что его окружает, Водолей завоевывает интерес.

В то же время окружающие редко с ним сближаются, ведь этот оригинал любит шокировать публику своим внешним видом, поступками и высказываниями.