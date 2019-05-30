Депутаты "по-тихому" пытаются ограничить доступ к декларациям должностных лиц

Во вторник, 28 мая, прошло заседание Комиссии Сейма по госуправлению и самоуправлениям. На нем перед вторым чтением рассматривались поправки, предусматривающие сузить круг тех лиц, которые должны подавать обязательные декларации должностного лица. Также планируется ограничить срок общественного доступа к декларациям пятью годами.
Что предусматривают поправки?
Речь идет о поправках к закону "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц". Этот закон среди прочего определяет, кто считается должностным лицом (например, Президент Латвии или депутат Сейма). Однако, как TVNET пояснили эксперты, в законе нельзя определить полностью все категории. Поэтому вторая часть ст. 4 определяет признаки, по которым можно определить, является ли человек должностным лицом или нет.
Согласно поправкам, лица, о которых идет речь во второй части ст.4, будут подавать декларации лишь тогда, если так решит руководитель учреждения, в подчинении которого работает должностное лицо.
Таким образом, сужается круг тех лиц, которые должны подавать обязательные декларации должностного лица. Руководитель учреждения сможет указать должностному лицу о подаче декларации о доходах, если "на этой должности могут быть высокие риски коррупции", говорится в законопроекте.
Второе важное предложение предусматривает, что декларации должностных лиц на домашней странице Службы госдоходов (СГД) публично будут доступны только пять лет с момента публикации.
Как депутаты Сейма обосновывают необходимость таких изменений?
Оба упомянутых предложения - наследство 12-го Сейма. Тогда за данный законопроект отвечал депутат от Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис.
Порталу TVNET он пояснил, что ограничить доступ к декларации пятью годами объясняется тем, что в общественном доступе много деклараций умерших должностных лиц.
"Была идентифицирована проблема, что есть целый ряд умерших должностных лиц. По закону их декларации по-прежнему должны быть. Нет никаких процедур, предусматривающих их исключение из общественного доступа. Ни в коем случае речь не идет о полном исключении, а о том, чтобы они больше не были доступны публично", - пояснил депутат.
Видео: Комментарий депутата Виктора Валайниса
Отвечая на реплику TVNET о том, что поправки в нынешней редакции относятся и к живым лицам, Валайнис указал, что дебаты продолжаются.
В то же время он утверждает: несколько юристов отметили, что "нет легитимного основания" для того, чтобы публичными были декларации и других должностных лиц.
Однако, депутат признал, что поправки должны разрабатываться "шаг за шагом", и начинать необходимо с деклараций "мертвых душ". Отдельное предложение депутат пообещал подать к третьему чтению.
Отвечая на вопрос о сужении круга должностных лиц, обязанных подавать декларации о доходах, Валайнис отметил, что при нынешнем регулировании можно попасть в ситуацию, когда все работающие в госуправлении окажутся должностными лицами, что, по его мнению, неправильно.
"Сейчас, например, в каком-нибудь крае создается Сообщество самого ухоженного двора, которое решает, какой самый красивый двор в крае. В принципе может сложиться ситуация, что все члены комиссии становятся должностными лицами", - признал депутат.
В то же время во второй части ст.4 говорится, что государственным должностным лицом считается и такой сотрудник общественной институции, у которого есть право "издавать административные акты". То есть, муниципальные полицейские, например, считаются государственными должностными лицами.
Упомянутые поправки к закону критикует общество за открытость Delna. Комментируя эту критику, член председателя Комиссии Улдис Будрикис (Новая консервативная партия) утверждает: несмотря на предложение об ограничении доступа к декларациям должностных лиц пятилетним сроком, у каждого жителя Латвии все равно останется право затребовать информацию о должностном лице.
"Delna, я их понимаю. Они хотят знать все обо всех. Конечно, это облегчило бы их работу. С другой стороны - эта информация уже доступна СГД. И по Закону об открытости информации, они должны подавать лишь одно заявление, и все равно смогут получить эту информацию", - рассказал депутат НКП.
В конце концов, как утверждал TVNET Валайнис, поправки к закону не являются политически мотивированными.
Видео: Комментарий депутата Улдиса Будрикиса
Что говорят противники идеи?
Как в интервью TVNET рассказала юрист общества Delna Зане Звиргздиня, предлагаемые поправки уменьшат открытость.
В то же время она признает, что есть проблема с числом должностных лиц, однако предложенные депутатами поправки, по ее мнению, не являются адекватным решением проблемы.
"Действительно есть проблема, но это не тот способ, как ее решить, так как он одновременно и снижает открытость. Поэтому мы считаем: тот порядок, который есть сейчас, необходимо сохранить.
Если действительно проблема есть, ее необходимо решать адекватными средствами, а не просто уменьшая открытость", - отметила она. .
Также Звиргздиня опровергла утверждение Будрикиса о том, что информацию о должностном лице можно получить у общественных институций по заявлению. Несмотря на то, что закон такую возможность предусматривает, не всегда учреждения предоставляют информацию
"У Delna несколько лет было судебное разбирательство, чтобы нам выдали документы по одному делу Вентспилса. Это не так же эффективно, как размещенные в одном месте декларации, доступные сиюминутно, чтобы убедиться о наличии или отсутствии конфликта интересов. Это несравнимо с тем, когда декларации общественно доступны", - поделилась опытом юрист Delna.
Что дальше?
28 мая на заседании комиссии было решено, что поправки остаются в редакции 1-го чтения. Впереди - 2-е чтение на пленарном заседании парламента. Потом снова работа в комиссиях. За это время у депутатов еще будет возможность внести новые предложения.