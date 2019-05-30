Депутаты "по-тихому" пытаются ограничить доступ к декларациям должностных лиц

Что предусматривают поправки?

Речь идет о поправках к закону "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц". Этот закон среди прочего определяет, кто считается должностным лицом (например, Президент Латвии или депутат Сейма). Однако, как TVNET пояснили эксперты, в законе нельзя определить полностью все категории. Поэтому вторая часть ст. 4 определяет признаки, по которым можно определить, является ли человек должностным лицом или нет.

Согласно поправкам, лица, о которых идет речь во второй части ст.4, будут подавать декларации лишь тогда, если так решит руководитель учреждения, в подчинении которого работает должностное лицо.

Таким образом, сужается круг тех лиц, которые должны подавать обязательные декларации должностного лица. Руководитель учреждения сможет указать должностному лицу о подаче декларации о доходах, если "на этой должности могут быть высокие риски коррупции", говорится в законопроекте.

Второе важное предложение предусматривает, что декларации должностных лиц на домашней странице Службы госдоходов (СГД) публично будут доступны только пять лет с момента публикации.

Как депутаты Сейма обосновывают необходимость таких изменений?

Оба упомянутых предложения - наследство 12-го Сейма. Тогда за данный законопроект отвечал депутат от Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис.

Порталу TVNET он пояснил, что ограничить доступ к декларации пятью годами объясняется тем, что в общественном доступе много деклараций умерших должностных лиц.

"Была идентифицирована проблема, что есть целый ряд умерших должностных лиц. По закону их декларации по-прежнему должны быть. Нет никаких процедур, предусматривающих их исключение из общественного доступа. Ни в коем случае речь не идет о полном исключении, а о том, чтобы они больше не были доступны публично", - пояснил депутат.

Видео: Комментарий депутата Виктора Валайниса

Отвечая на реплику TVNET о том, что поправки в нынешней редакции относятся и к живым лицам, Валайнис указал, что дебаты продолжаются.

В то же время он утверждает: несколько юристов отметили, что "нет легитимного основания" для того, чтобы публичными были декларации и других должностных лиц.

Однако, депутат признал, что поправки должны разрабатываться "шаг за шагом", и начинать необходимо с деклараций "мертвых душ". Отдельное предложение депутат пообещал подать к третьему чтению.

Отвечая на вопрос о сужении круга должностных лиц, обязанных подавать декларации о доходах, Валайнис отметил, что при нынешнем регулировании можно попасть в ситуацию, когда все работающие в госуправлении окажутся должностными лицами, что, по его мнению, неправильно.

"Сейчас, например, в каком-нибудь крае создается Сообщество самого ухоженного двора, которое решает, какой самый красивый двор в крае. В принципе может сложиться ситуация, что все члены комиссии становятся должностными лицами", - признал депутат.