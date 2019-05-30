Чт, 30.05.2019
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Левитс нанесет свой первый официальный зарубежный визит в Эстонию, второй - в Литву

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ФОТО: AFP/SCANPIX

Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс нанесет свой первый официальный зарубежный визит в Эстонию, второй - в Литву.

В интервью Латвийскому телевидению Левитс пояснил, что такой порядок визитов президента в соседние страны стал уже традиционным.

Левитс сказал, что лично хорошо знаком с президентом Эстонии, так как в свое время оба они работали в Люксембурге.

Как сообщалось, вчера Сейм избрал президентом Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса, выдвинутого на эту должность представителями правящей коалиции.

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