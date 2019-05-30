Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс нанесет свой первый официальный зарубежный визит в Эстонию, второй - в Литву.
В интервью Латвийскому телевидению Левитс пояснил, что такой порядок визитов президента в соседние страны стал уже традиционным.
Левитс сказал, что лично хорошо знаком с президентом Эстонии, так как в свое время оба они работали в Люксембурге.
Как сообщалось, вчера Сейм избрал президентом Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса, выдвинутого на эту должность представителями правящей коалиции.