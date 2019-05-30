Чт, 30.05.2019
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"Добрая воля с нашей стороны есть": Левитс об отношениях с Россией

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Эгил Левитс

ФОТО: AFP/SCANPIX

Надо стараться наладить хорошие отношения Латвии с Россией, но они должны быть частью общей внешней политики ЕС, заявил в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс.

С любой соседней страной надо стараться наладить хорошие отношения, но это в большой мере зависит и от второй стороны, отметил он. "Добрая воля с нашей стороны есть, она была всегда и будет и в дальнейшем", - сказал Левитс.

Латвия как страна-участница ЕС может влиять на общую внешнюю политику ЕС, "чтобы она лучше всего отвечала интересам нашей страны, и в этом направлении и следует работать", считает Левитс.

На вопрос, согласился ли бы он посетить традиционное празднование Дня Победы 9 мая в Москве, если бы получил такое приглашение от Кремля, Левится ответил отрицательно: "В том формате, который существует сейчас - нет, так как у Латвии есть своя позиция - обоснованная и легитимная".

Как сообщалось, вчера Сейм избрал президентом Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса, выдвинутого на эту должность представителями правящей коалиции.

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