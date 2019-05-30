В Новой Зеландии опубликован проект бюджета, направленный на благосостояние жителей

На психическое здоровье планируется выделить 1,9 миллиарда новозеландских долларов, из которых полмиллиарда будет направлены на борьбу с тревожностью и депрессивными расстройствами граждан, другую половину — чтобы создать новые рабочие места в психиатрических службах. Правительство намеревается помочь 325 тысячам человек с психическими расстройствами примерно до 2023-2024 года.

"Достижение успехов делает Новую Зеландию и отличным местом для заработка, и прекрасным местом для жизни", — сказал министр финансов Грант Робертсон.

На борьбу с жестокостью в семье будет отведено рекордное количество инвестиций в размере 320 миллионов долларов, а на детское благополучие — миллиард долларов.

Согласно данным The Guardian, Новая Зеландия находится в числе лидеров по случаям сексуального насилия и насилия и жестокости в семье среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Случаи, связанные с насилием в семье, полиция оформляет примерно каждые четыре минуты.