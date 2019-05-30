Чт, 30.05.2019
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В Новой Зеландии опубликован проект бюджета, направленный на благосостояние жителей
Первый в мире!

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Властями Новой Зеландии был опубликован проект первого в мире бюджета, который направлен на благосостояние жителей. На борьбу с психическими заболеваниями, насилием в семье, а также с детской бедностью в правительстве обещают выделить миллиарды новозеландских долларов. Об этом сообщает The Guardian.

На психическое здоровье планируется выделить 1,9 миллиарда новозеландских долларов, из которых полмиллиарда будет направлены на борьбу с тревожностью и депрессивными расстройствами граждан, другую половину — чтобы создать новые рабочие места в психиатрических службах. Правительство намеревается помочь 325 тысячам человек с психическими расстройствами примерно до 2023-2024 года.

"Достижение успехов делает Новую Зеландию и отличным местом для заработка, и прекрасным местом для жизни", — сказал министр финансов Грант Робертсон.

На борьбу с жестокостью в семье будет отведено рекордное количество инвестиций в размере 320 миллионов долларов, а на детское благополучие — миллиард долларов.

Согласно данным The Guardian, Новая Зеландия находится в числе лидеров по случаям сексуального насилия и насилия и жестокости в семье среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Случаи, связанные с насилием в семье, полиция оформляет примерно каждые четыре минуты.

К тому же, в стране стремительно растет уровень самоубийств, а 27% детей живут в нищете — им нужна еда, медицинская помощь и комфортное жилье.

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