Сколько заработает Родриго Аболс за два сезона в НХЛ?

Прошлый сезон Аболс провёл в Высшей Лиге Швеции, где выступал за "Оребро". В 45 матчах нападающий отметился 18 шайбами и сделал 8 результативных передач. После удачного сезона в Швеции, Аболс принял участие в чемпионате мира, но из-за травмы провёл только два матча и отметился одной шайбой.

23-летний хоккеист подписал с "Флоридой" дебютантский договор.

Ожидается, что Аболс в течении двух сезонов заработает 1,85 млн долларов (1,65 млн евро). Это значит, что за один сезон хоккеист получит 925 тысяч долларов (826 тысяч евро).

Напомним, что в НХЛ теперь будет выступать как минимум четыре латвийских хоккеиста - Родриго Аболс ("Флорида"), Элвис Мерзликин ("Коламбус"), Теодор Блюгер ("Питтсбург") и Рудольф Балцерс ("Оттава").