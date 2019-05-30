Шпагат Анастасии Волочковой внесли в Книгу рекордов России

На своей страничке в Instagram экс-прима Большого театра сообщила, что ее коронная растяжка получила официальное признание и внесена в Книгу рекордов России. Достижение было зарегистрировано во время мастер-класса балерины для участниц конкурса красоты "Мисс Русское Радио". Тренер по фитнесу Андрей Лобков замерил длину шпагата Волочковой, и результат оказался впечатляющим.

"Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!

Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы ни хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся", - написала Анастасия, опубликовав в качестве доказательства серию подтверждающих рекорд снимков.

43-летняя артистка добавила: "Они (участницы конкурса красоты. - Прим. ред.) увидели тот пот и ту силу, которую я вырабатываю в зале. Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд.

Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло - оно проще дается. А вы исправьтесь и начните жить Красиво.