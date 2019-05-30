Как обещал: Буров ушел в отставку с поста вице-мэра Риги

Внеочередное заседание должно состояться после назначения мэра, возможно, поздно вечером, так как депутаты уже несколько часов расспрашивают кандидата на пост мэра Дайниса Турлайса (ЧСР), а очереди задать ему вопросы ждут еще около десяти депутатов.

Как сообщалось, партия "Честь служить Риге" (ЧСР) ранее заявила, что получив место мэра, не будет претендовать на должности его заместителей. Тогда они, по всей вероятности, достанутся партии "Согласие".

Буров ранее объявил, что если мэром станет Турлайс, он сложит свои полномочия вице-мэра. Планируется, что Буров продолжит возглавлять комитет по городской собственности. Он может быть выдвинут также на работу в правлении Рижского свободного порта вместо избранного в Европарламент Андриса Америкса (ЧСР).