Из KPV LV вышла "внутренний оппозиционер" партии

Из партии "KPV LV" решила выйти и ее "внутренний оппозиционер" Карина Спруде. Это подтвердила агентству LETA она сама.
По словам Спруде, такое решение принято и из-за того, что "KPV LV" не поддержала кандидатуру Дидзиса Шмитса на пост президента Латвии, и из-за того, что фракция не выдвинула Шмитса в следственную парламентскую комиссию по проблеме КОЗ, созданию которой Шмитс уделил много времени и сил.
Спруде продолжит работу во всех парламентских комиссиях, в которые входит, но как независимый депутат.
Вчера из партии "KPV LV" вышла Линда Лиепиня. Шмитс на вопрос о том, собирается ли и он покинуть партию, ответил, что таких планов у него пока нет.