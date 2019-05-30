Из KPV LV вышла "внутренний оппозиционер" партии

По словам Спруде, такое решение принято и из-за того, что "KPV LV" не поддержала кандидатуру Дидзиса Шмитса на пост президента Латвии, и из-за того, что фракция не выдвинула Шмитса в следственную парламентскую комиссию по проблеме КОЗ, созданию которой Шмитс уделил много времени и сил.