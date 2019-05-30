Чт, 30.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Из KPV LV вышла "внутренний оппозиционер" партии

Карина Спруде

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из партии "KPV LV" решила выйти и ее "внутренний оппозиционер" Карина Спруде. Это подтвердила агентству LETA она сама.

По словам Спруде, такое решение принято и из-за того, что "KPV LV" не поддержала кандидатуру Дидзиса Шмитса на пост президента Латвии, и из-за того, что фракция не выдвинула Шмитса в следственную парламентскую комиссию по проблеме КОЗ, созданию которой Шмитс уделил много времени и сил.

Спруде продолжит работу во всех парламентских комиссиях, в которые входит, но как независимый депутат.

Вчера из партии "KPV LV" вышла Линда Лиепиня. Шмитс на вопрос о том, собирается ли и он покинуть партию, ответил, что таких планов у него пока нет.

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