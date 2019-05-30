Чт, 30.05.2019
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Опубликована декларация Майриса Бриедиса

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг была опубликована декларация должностного лица боксера Майриса Бриедиса. В ней сказано, что кроме работы инспектором в Госполиции у Бриедиса есть еще шесть источников доходов, среди которых и договоры на боксерские поединки.

В декларации указано, что у Бриедиса имеются накопления на нескольких счетах в двух банках - Swedbank и Citadele.

На счетах Swedbank у боксера накопления в размере 187 долларов и 12147,63 евро, а на счетах банка Citadele - в размере 367 672,83 долларов и 226 313,08 евро.

Крупнейшие доходы Бриедис получил в виде гонораров от Siesta Boxing LTD (99 980 долларов) и Warriors Boxing and Promotions (267 700 долларов). За работу в Госполиции Бридес в прошлом году получил 10 174,91 евро.

Другие доходы получены от пособий и рекламного договора.

Декларация свидетельствует, что у Бриедиса нет долгов и выданных займов.

Декларации должностных лиц доступны на сайте СГД. 

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