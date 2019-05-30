Опубликована декларация Майриса Бриедиса

В четверг была опубликована декларация должностного лица боксера Майриса Бриедиса. В ней сказано, что кроме работы инспектором в Госполиции у Бриедиса есть еще шесть источников доходов, среди которых и договоры на боксерские поединки.
В декларации указано, что у Бриедиса имеются накопления на нескольких счетах в двух банках - Swedbank и Citadele.
На счетах Swedbank у боксера накопления в размере 187 долларов и 12147,63 евро, а на счетах банка Citadele - в размере 367 672,83 долларов и 226 313,08 евро.
Крупнейшие доходы Бриедис получил в виде гонораров от Siesta Boxing LTD (99 980 долларов) и Warriors Boxing and Promotions (267 700 долларов). За работу в Госполиции Бридес в прошлом году получил 10 174,91 евро.
Другие доходы получены от пособий и рекламного договора.
Декларация свидетельствует, что у Бриедиса нет долгов и выданных займов.
Декларации должностных лиц доступны на сайте СГД.