Экстремалы ликуют: с Эйфелевой башни на тросе со скоростью 90 км/час

Любители экстрима в Париже могут записаться на аттракцион и получить ощущения, которые, возможно, смогут испытать всего лишь один раз в жизни - 800 метров на воздушном тросе со скоростью 90 км/час с Эйфелевой башни, сообщает Euronews. Хорошие новости: еще можно успеть воспользоваться этой бесплатной возможностью!