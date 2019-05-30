Экстремалы ликуют: с Эйфелевой башни на тросе со скоростью 90 км/час

Любители экстрима в Париже могут записаться на аттракцион и получить ощущения, которые, возможно, смогут испытать всего лишь один раз в жизни - 800 метров на воздушном тросе со скоростью 90 км/час с Эйфелевой башни, сообщает Euronews. Хорошие новости: еще можно успеть воспользоваться этой бесплатной возможностью!
Путь длиной 800 метров начинается на балконе Эйфелевой башни и заканчивается у здания Военной школы 18-го века постройки.
Начальная точка - на высоте 115 метров - на втором этаже Эйфелевой башни.
В период с 29 мая по 2 июня охотники за адреналином могут принять участие в розыгрыше в социальных сетях, однако несколько дополнительных билетов будут разыграны на месте.
Акцию уже третий год проводит бренд французской минеральной воды Perrier во время розыгрыша теннисного турнира French Open.
В этом году с момента открытия Эйфелевой башни исполняется 130 лет.