Рада Украины проголосовала против отставки правительства

Победившему в прошлом месяце на президентских выборах Владимиру Зеленскому сейчас приходится считаться с враждебно настроенным парламентом, в котором доминируют сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Во время обращения к украинскому народу после инаугурации Зеленский призвал правительство уйти в отставку.

23 мая премьер Гройсман подал в парламент сообщение о демиссии, а 27 мая спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что вопрос о демиссии премьера и правительства будет рассмотрен 30 мая.

В голосовании из 297 депутатов, зарегистрировавшихся в зале заседаний, "за" проголосовали всего 97.

Зеленский провозгласил внеочередные парламентские выборы 21 июля.

В четверг парламент отказался поддерживать уход Гройсмана, таким образом, его кабинет продолжит работу.