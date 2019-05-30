Рада Украины проголосовала против отставки правительства

Верховная Рада в четверг отказалась принять отставку премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, что повлекло бы за собой отставку всего правительства, сообщает АР.
Победившему в прошлом месяце на президентских выборах Владимиру Зеленскому сейчас приходится считаться с враждебно настроенным парламентом, в котором доминируют сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Во время обращения к украинскому народу после инаугурации Зеленский призвал правительство уйти в отставку.
23 мая премьер Гройсман подал в парламент сообщение о демиссии, а 27 мая спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что вопрос о демиссии премьера и правительства будет рассмотрен 30 мая.
В голосовании из 297 депутатов, зарегистрировавшихся в зале заседаний, "за" проголосовали всего 97.
Зеленский провозгласил внеочередные парламентские выборы 21 июля.
В четверг парламент отказался поддерживать уход Гройсмана, таким образом, его кабинет продолжит работу.
На этой неделе парламент уже отклонил предложение Зеленского изменить избирательную систему.