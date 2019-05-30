Вероятно собор Парижской Богоматери станет таким же, как и до пожара

Несмотря на то, что резолюция законно еще не принята, она является серьезным признаком того, что мечты архитекторов всего мира будут уничтожены во имя традиции.

Как сообщают СМИ, вопреки ряду дизайнерских идей, предпочтение было отдано традиционному виду собора. Грусть и ностальгия о построенном в 1345 году соборе оказались сильнее нового и современного.

Значительно, что роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" после пожара снова стал бестселлером, а это говорит о том, что ностальгия среди людей действительно очень сильна.

На самом деле, слишком долго обсуждать и планировать нельзя, так как реконструкция должна произойти в определенное время. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы реставрация собора была закончена к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в париже. Однако некоторые эксперты считают этот срок нереальным.