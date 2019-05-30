Чт, 30.05.2019
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В Риге состоялись политические консультации МИД Латвии и России

Кремль.

ФОТО: EPA/Scanpix

В Риге сегодня прошли политические консультации руководителя дирекции двусторонних отношений Министерства иностранных дел (МИД) Латвии Илгвара Клявы и директора Второго Европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева, сообщили агентству LETA в пресс-центре МИД.

Стороны обсудили круг вопросов, относящихся к двустороннему и региональному сотрудничеству - дальнейший политический диалог, актуальные вопросы латвийско-российской межправительственной комиссии, расширение договорно-правовой базы, экономическое сотрудничество, безопасность в регионе и др.

Консультации МИД Латвии и России являются регулярным форматом обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и международной политики.

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