Чудеса на эстонской заправке: в пятилитровую канистру влезло шесть литров топлива

В редакцию Postimees обратился читатель, который на заправке Neste в эстонском городе Виймси в свою пятилитровую канистру смог залить шесть литров топлива.
По словам читателя, на самом деле на дне канистры еще до заправки было немного топлива, поэтому более пяти литров было невозможно залить. Каково же было его удивление, когда в чеке он увидел 5,97 литра, пишет Rus.Postimees.
Руководитель по коммуникации Neste Ристо Сюллусте сказал, что пластиковая канистра не является официальным измерительным прибором. "Заверяем, что все заправочные колонки Neste прошли официальную проверку уполномоченной для этого компании AS Metrosert. Контроль осуществляется регулярно и все заправленные литры отвечают реальному количеству", - сказал Сюллусте, добавив, что официальная калибровка заправки Виймси в этом году проходила в начале мая.