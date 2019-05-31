Футбол с Владимиром Ивановым: Дерби "Риги" и РФШ на обновленном стадионе "Сконто" - как хит сезона

Что вы знаете о сегодняшнем латвийском футболе, когда в последний раз вы вообще ходили на стадион, чтобы воочию понаблюдать за игрой сильнейших команд нашей страны, а как насчет незабываемой атмосферы и двух часов шоу, где главными действующими лицами можете стать вы со своими многочисленными друзьями, как уверяют организаторы субботнего матча? Уверяю вас, что нет более футбольного места в Риге, чем стадион "Сконто", на новенький газон которого в рамках 16-го тура 1 июня выйдут лидеры "Вирслиги" - "Рига" и РФШ. Начало матча - в 18 часов. Так вперед, устройте себе праздник в предстоящую субботу!
Это будет последний тур чемпионата Латвии по футболу в "Вирслиге" перед небольшим перерывом, вызванным матчами отборочного турнира чемпионата Европы-2020. На следующей неделе, на стадионе "Даугава", будет уже другой турнир, другой футбол, другие матчи и та самая сборная Латвии Славиши Стояновича, к которой в гости пожалуют израильтяне и словенцы. Но это другая история. На десерт перед двумя играми национальной сборной - матч внутреннего первенства с приставкой "супер" в эту субботу.
И тут даже дело не в том, что встречаются лидеры и главные фавориты. Понятно и так, что только РФШ и "Рига" по-настоящему вынашивают свои чемпионские планы.
"Риге" удалось быстрее завоевать вожделенный титул (в 2018 году), а РФШ все еще разгоняется и пока не достигла своей главной цели, пока что в процессе. Но давайте посмотрим на турнирную таблицу. Сегодня в роли догоняющей - именно "Рига", которая принимает своего самого главного конкурента на стадионе "Сконто".
Кстати, на этом стадионе матчи в 2019-м еще не проводились. Причина - укладка нового голландского газона и реконструкция внутренних помещений.
Преображенный "Сконто" как будто специально принаряжался и приукрашивался в преддверии главного дерби "Вирслиги" последних лет. Кто кого?
На мой взгляд, некоторое психологическое преимущество будет на стороне РФШ. Причин тут несколько. Вот самые главные, которые лежат на поверхности. Во-первых, именно РФШ лидер в турнирной таблице на сегодняшний момент, а догонять всегда неприятно (в активе РФШ 28 очков, у "Риги" - 25, но на игру меньше).
Во-вторых, как раз в предыдущем туре команда РФШ Вальдаса Дамбраускаса наконец-то смогла добиться победы, которой она не видела шесть игр кряду. Добавлю - волевой победы, забив три мяча и вырвав чуть ли не зубами эти три очка в самой концовке матча с "Даугавпилсом" - 3:2.
Команда наверняка такой эмоциональной победой смогла сбросить с себя цепи, которые сковывали ее на протяжении целого месяца.
В-третьих, хозяева "Риги" - молодцы: не просто принимают игру "Вирслиги" на обновленном стадионе "Сконто", а придумали богатую и насыщенную развлекательную программу для самого привередливого болельщика.
Убежден, что праздник у хозяев поля можно будет считать удавшимся только в том случае, если "Рига" победит. А если нет? Я к тому веду, что давление на футболистов "Риги" вечером 1 июня на таком фоне будет куда более серьезным, нежели на гостей. Так что тут "Риге" не позавидуешь - надо и богатое шоу провести на ура, и три очка взять. Тем более, что в последнее время подопечные Михаила Конева стали что-то частенько спотыкаться (поражения с одинаковым счетом 0:1 от "Валмиеры" и "Вентспилса").
В-четвертых, в первом круге футболисты РФШ уже обыгрывал "Ригу" (в гостях, на стадионе РТУ, со счетом 3:1). А потому они не прочь еще раз "наказать" чемпиона, который не так давно лишился своего главного бомбардира Дарко Лемаича (перешел, вы не поверите, в РФШ).
В-пятых, нельзя не учитывать серьезные амбиции владельцев столичных команд, для которых такие дерби превыше всего. А это гарантия того, что как на поле, так и в ВИП-ложе не будет равнодушных. А будет бескомпромиссная борьба с первой и до последних минут. Как раз то, что и нужно нашему неизбалованному зрителю.
Так что могу с уверенностью сказать следующее - как бы не закончилась субботняя игра, обстановка вокруг нее будет гораздо круче, нежели на прошедшем в Баку финале Лиги Европы с участием английских "Челси" и "Арсенала".
Если хотите, предстоящий матч "Рига" - РФШ - это наш ответ лондонскому дерби в решающем матче еврокубка.
В субботу также поспорят "Даугавпилс" и "Лиепая". Курземцы под руководством Александра Старкова набрали в мае неплохой темп и уже вплотную приблизились к еврокубковой зоне. "Даугавпилс" же, такое ощущение, немного поплыл после своего стартового блиц-крига. Девять пропущенных голов в трех последних матчах - это тревожный сигнал для двинчан.
В пятницу, 31 мая, очередной 16-й тур "Вирслиги" откроется матчами в Валмиере и Риге. На стадионе средней школы "Ханзас" сойдутся аутсайдеры первенства "Метта" и "Елгава".
Совершенно непредсказуемой будет игра "Валмиера" - "Спартак". Во втором круге юрмалчане пока что одни из лучших, ну а "Валмиера" постарается реабилитироваться перед своими болельщиками после неудачного выезда в Лиепаю.
Но пока что дружина Тамаза Пертии никому не уступает третье место и делать этого точно не собирается. Единственный клуб, кто может покуситься на завоеванные "Валмиерой" высоты, это... "Спартак" (у "Валмиеры" 21 очко, у "Спартака" - 19). А значит ни о каком миролюбивом характере этой встречи не может быть и речи.