Футбол с Владимиром Ивановым: Дерби "Риги" и РФШ на обновленном стадионе "Сконто" - как хит сезона

Это будет последний тур чемпионата Латвии по футболу в "Вирслиге" перед небольшим перерывом, вызванным матчами отборочного турнира чемпионата Европы-2020. На следующей неделе, на стадионе "Даугава", будет уже другой турнир, другой футбол, другие матчи и та самая сборная Латвии Славиши Стояновича, к которой в гости пожалуют израильтяне и словенцы. Но это другая история. На десерт перед двумя играми национальной сборной - матч внутреннего первенства с приставкой "супер" в эту субботу.

И тут даже дело не в том, что встречаются лидеры и главные фавориты. Понятно и так, что только РФШ и "Рига" по-настоящему вынашивают свои чемпионские планы.

"Риге" удалось быстрее завоевать вожделенный титул (в 2018 году), а РФШ все еще разгоняется и пока не достигла своей главной цели, пока что в процессе. Но давайте посмотрим на турнирную таблицу. Сегодня в роли догоняющей - именно "Рига", которая принимает своего самого главного конкурента на стадионе "Сконто".

Игроки "РФШ" ФОТО: Futbola klubs RFS/Facebook

Кстати, на этом стадионе матчи в 2019-м еще не проводились. Причина - укладка нового голландского газона и реконструкция внутренних помещений.

Преображенный "Сконто" как будто специально принаряжался и приукрашивался в преддверии главного дерби "Вирслиги" последних лет. Кто кого?

На мой взгляд, некоторое психологическое преимущество будет на стороне РФШ. Причин тут несколько. Вот самые главные, которые лежат на поверхности. Во-первых, именно РФШ лидер в турнирной таблице на сегодняшний момент, а догонять всегда неприятно (в активе РФШ 28 очков, у "Риги" - 25, но на игру меньше).

Во-вторых, как раз в предыдущем туре команда РФШ Вальдаса Дамбраускаса наконец-то смогла добиться победы, которой она не видела шесть игр кряду. Добавлю - волевой победы, забив три мяча и вырвав чуть ли не зубами эти три очка в самой концовке матча с "Даугавпилсом" - 3:2.

Вальдас Дамбраускас ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Команда наверняка такой эмоциональной победой смогла сбросить с себя цепи, которые сковывали ее на протяжении целого месяца.

В-третьих, хозяева "Риги" - молодцы: не просто принимают игру "Вирслиги" на обновленном стадионе "Сконто", а придумали богатую и насыщенную развлекательную программу для самого привередливого болельщика.

Убежден, что праздник у хозяев поля можно будет считать удавшимся только в том случае, если "Рига" победит. А если нет? Я к тому веду, что давление на футболистов "Риги" вечером 1 июня на таком фоне будет куда более серьезным, нежели на гостей. Так что тут "Риге" не позавидуешь - надо и богатое шоу провести на ура, и три очка взять. Тем более, что в последнее время подопечные Михаила Конева стали что-то частенько спотыкаться (поражения с одинаковым счетом 0:1 от "Валмиеры" и "Вентспилса").