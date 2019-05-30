В Адажи строители повредили газопровод: без газа остались десять домов

В четверг в Адажи, на улице Аттекас, 16 предприятие AMC Būve во время работ по рытью повредило распределительный газопровод, в результате чего пяти многоквартирным и пяти частным домам была прервана подача природного газа, сообщает агентство LETA.
Аварийная служба Gaso получила вызов об утечке природного газа. На месте происшествия служба констатировала, что предприятие AMC Būve во время работ по рытье повредило распределительный газопровод.
В данный момент угрозы жителям нет, утечка локализована, ведутся ремонтные работы, подача природного газа будет восстановлена в ближайшие часы.