Передача: Левитс решил зарегистрироваться в Twitter

До этого Левитс пользовался только Facebook, но он согласен с утверждением, что в этой среде стоит быть осторожным, так как информация бывает очень разная.

Многообразна информация и в микроблоге Twitter, однако на вопрос передачи, собирается ли президент зарегистрироваться в Twitter, Левитс ответил утвердительно.

"В принципе, да. Но я предупреждаю еще раз - сейчас там есть несколько аккаунтов с именем Эгилс Левитс, и они поддельные.

После того, как я начну работать, нужно будет написать Twitter, чтобы они ликвидировали эти аккаунты".

Президент также напомнил, чтобы люди не ловились на аккаунт, указывающий на Эгила Левитса.