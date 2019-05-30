Чт, 30.05.2019
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Передача: Левитс решил зарегистрироваться в Twitter

Эгил Левитс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс в передаче "900 секунд" телеканала LNT рассказал, что собирается присоединиться к пользователям Twitter.

До этого Левитс пользовался только Facebook, но он согласен с утверждением, что в этой среде стоит быть осторожным, так как информация бывает очень разная.

Многообразна информация и в микроблоге Twitter, однако на вопрос передачи, собирается ли президент зарегистрироваться в Twitter, Левитс ответил утвердительно.

"В принципе, да. Но я предупреждаю еще раз - сейчас там есть несколько аккаунтов с именем Эгилс Левитс, и они поддельные.

После того, как я начну работать, нужно будет написать Twitter, чтобы они ликвидировали эти аккаунты".

Президент также напомнил, чтобы люди не ловились на аккаунт, указывающий на Эгила Левитса.

"За исключением одного - LevitsVALSTSGRIBA [@valstsgriba]. Этот аккаунт задуман для популяризации моей книги", - пояснил сам Левитс.

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