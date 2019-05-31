Трамп нашел новый способ остановить поток мигрантов из Мексики

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2019 г.

Данная мера вступит в силу с 10 июня, но тарифы продолжат увеличиваться каждый месяц на 5%, если правительство Мексики не сможет остановить поток нелегальных мигрантов в США. 1 октября 2019-го, согласно плану главы государства, пройдет последнее повышение пошлины до 25%.

Трамп также пояснил, что пошлину отменят, в случае, если Мексика исполнит требование Вашингтона.