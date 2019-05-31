Пт, 31.05.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Трамп нашел новый способ остановить поток мигрантов из Мексики

Дональд Трамп

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент США Дональд Трамп сообщил о вводе пятипроцентной пошлины на все товары из Мексики. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Данная мера вступит в силу с 10 июня, но тарифы продолжат увеличиваться каждый месяц на 5%, если правительство Мексики не сможет остановить поток нелегальных мигрантов в США. 1 октября 2019-го, согласно плану главы государства, пройдет последнее повышение пошлины до 25%.

Трамп также пояснил, что пошлину отменят, в случае, если Мексика исполнит требование Вашингтона.

Ранее в Twitter американский лидер опубликовал видео, где зафиксирован переход через границу самой большой группы мигрантов. Подчеркивается, что на территорию США незаконно пробрались 1036 человек.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ