В Венгрии задержан капитан, вызвавший трагическое столкновение на Дунае

В Венгрии задержан капитан корабля, который в Будапеште на Дунае столкнулся с меньшим по размеру круизным кораблем, в результате чего погибли минимум 7 человек, а 21 пропали без вести, сообщает DPA со ссылкой на полицию Будапешта.
Есть личные и материальные причины задержать капитана круизного корабля Viking Sigyn, являющегося гражданином Украины.
Круизное судно Hableany, на борту которого находились 35 человек - 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа, в среду затонуло через несколько секунд после столкновения, которое произошло недалеко от здания парламента в Будапеште.
Поиски 21 пропавшего без вести человека в водах Дуная продолжаются, хоть и надежд найти их мало, работу спасателей осложняют сильные потоки и плохая видимость.
Тело одного погибшего было найдено в нескольких километрах от места столкновения, сообщила полиция.
Капитан и второй член экипажа корабля Hableany - граждане Венгрии - находятся среди пропавших.
Семерых выживших пассажиров вскоре после катастрофы спасли пассажиры другого корабля, вытащив их из воды. Они пострадали от гипотермии, хоть и находились в воде относительно короткое время.
На корабле Viking Sigyn никто не пострадал.
В четверг были начаты работы по поднятию остова Hableany из воды, однако на это, по прогнозам специалистов, может потребовать несколько дней или даже неделя