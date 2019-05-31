В Венгрии задержан капитан, вызвавший трагическое столкновение на Дунае

Есть личные и материальные причины задержать капитана круизного корабля Viking Sigyn, являющегося гражданином Украины.

Круизное судно Hableany, на борту которого находились 35 человек - 33 южнокорейских туриста и два члена экипажа, в среду затонуло через несколько секунд после столкновения, которое произошло недалеко от здания парламента в Будапеште.

Поиски 21 пропавшего без вести человека в водах Дуная продолжаются, хоть и надежд найти их мало, работу спасателей осложняют сильные потоки и плохая видимость.

Тело одного погибшего было найдено в нескольких километрах от места столкновения, сообщила полиция.

Капитан и второй член экипажа корабля Hableany - граждане Венгрии - находятся среди пропавших.

Семерых выживших пассажиров вскоре после катастрофы спасли пассажиры другого корабля, вытащив их из воды. Они пострадали от гипотермии, хоть и находились в воде относительно короткое время.

На корабле Viking Sigyn никто не пострадал.