Южнокорейская газета: в КНДР после неудачного саммита с Трампом расстреляли дипломатов

В Северной Корее приведен в исполнение смертный приговор спецпредставителю КНДР по делам США после того, как потерпел неудачу второй саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, сообщила в пятницу южнокорейская газета Chosun Ilbo.
Согласно информации издания, генералы застрелили Ким Хек Чхоля за "предательство верховного лидера". Он в планировал состоявшийся в феврале в Ханое саммит и сопровождал Ына в частном поезде.
Кроме него, были убиты еще четыре дипломата.
Приговор был исполнен на военном аэродроме Мирим, расположенном на восточной окраине Пхеньяна. Перед казнью дипломатов обвинили в шпионаже в пользу США.
Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям.
Причиной разногласий на встрече стали санкции против Северной Кореи.
После саммита президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как северокорейский МИД утверждает, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.