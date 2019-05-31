Южнокорейская газета: в КНДР после неудачного саммита с Трампом расстреляли дипломатов

Согласно информации издания, генералы застрелили Ким Хек Чхоля за "предательство верховного лидера". Он в планировал состоявшийся в феврале в Ханое саммит и сопровождал Ына в частном поезде.

Кроме него, были убиты еще четыре дипломата.

Приговор был исполнен на военном аэродроме Мирим, расположенном на восточной окраине Пхеньяна. Перед казнью дипломатов обвинили в шпионаже в пользу США.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против Северной Кореи.