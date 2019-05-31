Пт, 31.05.2019
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Южнокорейская газета: в КНДР после неудачного саммита с Трампом расстреляли дипломатов

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Северной Корее приведен в исполнение смертный приговор спецпредставителю КНДР по делам США после того, как потерпел неудачу второй саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом, сообщила в пятницу южнокорейская газета Chosun Ilbo.

Согласно информации издания, генералы застрелили Ким Хек Чхоля за "предательство верховного лидера". Он в планировал состоявшийся в феврале в Ханое саммит и сопровождал Ына в частном поезде.

Кроме него, были убиты еще четыре дипломата.

Приговор был исполнен на военном аэродроме Мирим, расположенном на восточной окраине Пхеньяна. Перед казнью дипломатов обвинили в шпионаже в пользу США.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. 

Причиной разногласий на встрече стали санкции против Северной Кореи.

После саммита президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР потребовала полного снятия санкций, в то время как северокорейский МИД утверждает, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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