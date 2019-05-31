Иностранные инвесторы: в Латвию необходимо ввозить рабочую силу

"Да, мы все еще видим, что много где можно повысить эффективность и работать продуктивнее с имеющимися работникам. Это хорошо и важно, но недостаточно, чтобы продолжить развитие", - сказала представитель СИИЛ, добавив, что речь не идет о том, чтобы ввозить специалистов конкретных отраслей.