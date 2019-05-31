Иностранные инвесторы: в Латвию необходимо ввозить рабочую силу

В Латвии уже наступила ситуация, когда недоступность рабочей силы начинает ограничивать привлечение инвестиций, заявила агентству LETA перед встречей правительства с Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) председатель правления СИИЛ Юлия Сундберга.
"Мы уже многие годы говорим о том, что недостаточная доступность рабочей силы может ограничить инвестиции в Латвию. К сожалению, этот момент пришел. Работников не хватает во всех сферах - как высококвалифицированных, так и малоквалифицированных", - подчеркнула она.
Иностранные инвесторы ждут от правительства конкретных действий по решению этой проблемы.
"Нам нужно ввозить рабочую силу, причем организованным образом. В недавно опубликованном исследовании теневой экономики подсчитано, что в Латвии уже 10-15 тыс. нелегальных работников. Мы таким образом продолжать не можем", - сказала Сундберга.
Речь не идет уже только о нехватке ИТ-специалистов или представителей других конкретных профессий, как несколько лет назад. Работников уже не хватает практически во всех отраслях.
"Да, мы все еще видим, что много где можно повысить эффективность и работать продуктивнее с имеющимися работникам. Это хорошо и важно, но недостаточно, чтобы продолжить развитие", - сказала представитель СИИЛ, добавив, что речь не идет о том, чтобы ввозить специалистов конкретных отраслей.
Она отрицала, что кто-то из инвесторов готовится покинуть Латвию из-за нехватки рабочей силы.