Партии за нарушения в декларациях оштрафованы на 3970 евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), проверив декларации о расходах перед выборами в Сейм 16 партий и партийных объединений, констатировало не указанные финансовые средства в размере 79 813 евро и неразрешенные пожертвования на сумму 7551 евро, сообщили агентству LETA в KNAB.
В ряде случаев партии указали не все свои предвыборные доходы и расходы, а также не соблюдали ограничений на предвыборную агитацию.
Восемь партий допустили в декларациях ошибки, не указав финансовые средства в размере 79 813 евро. Такие нарушения выявлены в декларациях Союза "зеленых" и крестьян, "Согласия", "KPV LV", "Нового Единства", Новой консервативной партии, "Для развития/За!", "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Партии действия.
"Согласие", "Новое Единство" и "Для развития/За!" получали незразрешенные пожертвования.
В десяти случаях KNAB приняло решение о привлечении партий к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 3970 евро. Начато 36 проверок об использовании административного ресурса в предвыборной агитации.