Партии за нарушения в декларациях оштрафованы на 3970 евро

В ряде случаев партии указали не все свои предвыборные доходы и расходы, а также не соблюдали ограничений на предвыборную агитацию.

Восемь партий допустили в декларациях ошибки, не указав финансовые средства в размере 79 813 евро. Такие нарушения выявлены в декларациях Союза "зеленых" и крестьян, "Согласия", "KPV LV", "Нового Единства", Новой консервативной партии, "Для развития/За!", "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Партии действия.

"Согласие", "Новое Единство" и "Для развития/За!" получали незразрешенные пожертвования.