ФОТО: Лера Кудрявцева показала себя с щетиной на лице

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая меньше года назад во второй раз стала мамой в свои 48 лет, решилась показать своим поклонникам свое "мужское" лицо с щетиной.
Звезда воспользовалась специальным приложением для телефона, обработав снимок так, что ее лицо стало похожим на мужское. У хрупкой телеведущий появился массивный квадратный подбородок, щетина и "суровые" брови, а также мешки под глазами.
"А мужчиной я была бы такой", - гласит надпись в сториз в ее Instagram-аккаунте.
Напомним, что в данный момент телеведущая вместе со своим мужем, хоккеистом Игорем Макаровым уехала на отдых в Майами.