Четыре марки машин, которые угоняют чаще всего

"Кражи автомобилей в Латвии по-прежнему происходят регулярно, более того, наши данные показывают, что воры неизбирательны - угнаны как полностью новые, так и 30-летние автомобили. Тем не менее, говоря о тенденциях, воры чаще выбирают менее охраняемые автомобили. Конечно, даже противоугонная или поисковая система не гарантирует, что автомобиль не будет угнан, но правильный выбор системы значительно усложнит угон, что может заставить воров отказаться от своих намерений", - рассказывает представитель страховой компании Кристапс Лицинис.

В этом году самые излюбленные автомобильные марки, наряду с BMW, - это автомобили Toyota, Audi и Volkswagen.

Наибольшая награда, которую страховщик выплатил за угнанный автомобиль, Volkswagen Touareg 2016 года, это 35 000 евро. Чтобы осуществить угон, вор пробрался я в частный дом и украл ключи от машины.

В прошлом году с 1 января по 30 апреля в стране было зарегистрировано 148 угонов автомобилей, а в этом году за тот же период число угонов сократилось до 68, рассказал представитель страховой компании.

Информация, имеющаяся в распоряжении компании, указывает, что значительная часть угнанных новых и мало подержанных дорогостоящих автомобилей въезжает в страны Центральной Азии, где они легализованы, такие как Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.

Часть мало подержанных автомобилей в основном выезжают в Литву, где их разбирают для ремонта и восстановления пострадавших от тяжелых аварий и переписанных транспортных средств, которые за дешево покупаются в США и других странах. Затем эти обновленные автомобили выставляют на рынок подержанных автомобилей.