Оппозиция пока не видит возможности перенять власть в Рижской думе

Председатель думской фракции Национального объединения "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Наурис Пунтулис сказал агентству LETA, что партия по-прежнему занимает твердую отрицательную позицию в вопросе о сотрудничестве с "Согласием".

Не планирует ВЛ-ТБ/ДННЛ сотрудничать и с партией "Честь служить Риге" (ЧСР), которая "долгие годы была партнером "Согласия", и ее "вклад" не меньше, чем вклад "Согласия"", добавил он.

По его словам, сейчас у оппозиции нет других возможностей перенять власть в Рижской думе, кроме как договориться с депутатами, исключенными из фракции "Согласия".

Председатель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис сказал агентству LETA, что не готов сотрудничать ни с ЧСР, ни с "Согласием", к тому же таких предложений от этих фракций и не поступало. Планируется обсудить дальнейшие действия с остальными оппозиционными партиями, добавил он.

Такой же позиции придерживается руководитель фракции Новой консервативной партии (НКП) Янис Озолс.

Председатель фракции "Для развития Латвии" Виестур Зепс сказал агентству LETA, что происходящее сейчас в Рижской думе теоретически может дать возможность оппозиции сформировать новую правящую коалицию, подобную парламентской.

Он считает, что оппозиции следует договориться и выразить недоверие только что избранному мэру Дайнису Турлайсу (ЧСР) и договориться о своем кандидате на этот пост. Никаких переговоров и соглашений с четырьмя исключенными из фракции "Согласия" депутатами он не допускает.

Сегодня в 14.30 состоится совещание оппозиционных думских фракций, на котором они обсудят происходящее в Рижской думе и свои дальнейшие действия.

В думской фракции НКП работают девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, "Единства" - четыре, "Для развития Латвии" - восемь депутатов.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе.

За нового мэра Риги Дайниса Турлайса (ЧСР) проголосовали все 32 депутата правящей коалиции. Рассмотрение вопроса о втором вице-мэре вместо Олега Бурова вчера было отложено. По неофициальной информации, на пост выдвигается представитель "Согласия" Сандрис Бергманис.

Однако вскоре агентство LETA выяснило, что во фракции "Согласия" произошел раскол, причем именно по вопросу об избрании Бергманиса. Вечером из фракции за грубые нарушения были исключены четыре человека - вице-мэр Вадим Баранник, депутаты Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

Это означает, что у правящей коалиции больше не 32 голоса, а 28, как и у оппозиции Рижской думы.