Боль в боку обернулась для девушки смертельным заболеванием

22-летняя Даниэль Дэвис почувствовала ноющую боль в области кишечника, когда отдыхала с друзьями в прошлом году. Девушка обратилась за помощью к врачам, диагностировавшим у нее анемию. Дэвис были прописаны препараты с содержанием железа, однако в какой-то момент девушка поняла, что боль не проходит, а становится сильней.

Боли усиливались после того, как Дэвис ела в фастфуд ресторанах. Иногда после посещения подобных мест девушка не могла встать с кровати неделю. Она снова обратилась к специалистам, и те заподозрили, что у нее образовались камни в желчном пузыре. В результате обследования этот диагноз был исключен, после чего мать пациентки предположила, что у ее дочки рак, учитывая все симптомы.

Врачи направили Дэвис на колоноскопию и было обнаружено, что ее кишечник серьезно поражен. Врачи провели операцию, удалили опухоль размером со сливу и диагностировали у Дэвис рак кишечника третьей стадии. Британке также пришлось заморозить свои яйцеклетки, так как доктора сказали, что она больше не сможет завести детей естественным путем. В качестве лечения ей был назначен 12-недельный курс химиотерапии.

Девушка призналась, что этот момент стал самым тяжелым в ее жизни. "Я помню, как я плакала, умоляя врачей не делать этого. Я не могла присматривать за своей дочерью Лилиан, которой было три года. Но, к счастью, я смогла положиться на близких, которые заботились о ней, пока я лечилась", — рассказала британка.