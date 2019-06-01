Сразу три хоккеиста продлили контракты с рижским "Динамо"

Для 34-летнего Редлихса следующий сезона станет уже десятым в составе рижского "Динамо". С 2012 по 2014 год нападающий выступал за ярославский "Локомотив".

В минувшем сезоне нападающий провёл 57 матчей, забил 7 голов и сделал 16 результативных передач. В общей сложности в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ) Редлихс провёл 620 матчей (124+172).

Редлихс в составе сборной Латвии принял участие в 12 чемпионатах мира, но в этом году из-за семейных обстоятельств пропустил мировое первенство. Кроме того, хоккеист участвовал в Олимпиаде в Турине, Ванкувере и Сочи.

Miķelis Rēdlihs arī nākamajā @khl sezonā Dinamo Rīga komandā pic.twitter.com/kHorNTx5fj — Dinamo Riga (@hcDINAMORIGA) May 31, 2019

22-летний Балинскис в минувшем сезоне вышел на лёд 37 раз, забил один гол и сделал 10 результативных передач. К сожалению, защитника часто преследуют травмы, которые мешают ему провести полноценный сезон.

В общей сложности в КХЛ Увис Балинскис провёл 87 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 16 результативных передач.

На счету защитника три чемпионата мира в составе сборной Латвии, а также матчи за команду U-20.

Что касается Андриса Джериньша, то 31-летний нападающий провёл в "Динамо" уже восемь сезонов. Хоккеист выступал за рижан с 2009 по 2016 год, а затем провёл два сезона в Чехии.