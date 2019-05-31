Пт, 31.05.2019
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"Обнаженный сосок" девушки-блогера ввел в заблуждение пользователей сети

ФОТО: instagram.com/abbgilmore

Блогер Эбби Гилмор запутала своих подписчиков фотографией, где некоторые заметили, как им показалось, ее сосок. Противоречивый снимок женщина выставила у себя в Instagram-аккаунте.

На фотографии девушка запечатлена в душе вместе с маленьким ребенком. Она держит малыша на руках, прикрывая им свою грудь, однако часть пользователей посчитала, что они увидели ускользнувшую от внимания матери деталь.

"Я столько раз уже приближал изображение, и верю, что это сосок", — написал один из подписчиков. "Вау, если у тебя такие соски после трех детей, то ты везучая", — пишет другой пользователь.

Блогер рассказала в комментариях, что это не сосок, а нога мальчика. Многие подписчики посмеялись над путаницей и похвалили женщину за то, что она отличной форме. 

Эбби Гилмор — бывшая девушка звезды австралийского футбола Джейка Стрингера. Сегодня она ведет блог о материнстве в социальной сети Instagram. В данный момент на нее подписано 109 тысяч человек. 

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