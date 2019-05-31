"Обнаженный сосок" девушки-блогера ввел в заблуждение пользователей сети

Блогер Эбби Гилмор запутала своих подписчиков фотографией, где некоторые заметили, как им показалось, ее сосок. Противоречивый снимок женщина выставила у себя в Instagram-аккаунте.
На фотографии девушка запечатлена в душе вместе с маленьким ребенком. Она держит малыша на руках, прикрывая им свою грудь, однако часть пользователей посчитала, что они увидели ускользнувшую от внимания матери деталь.
It’s amazing what one little boy can do. You’ve made me relax. You’ve made me feel content. You’ve made me enjoy this time again and most importantly, you’ve made my heart feel so complete little man. Luckiest Mummy to have my 3 beautiful kids who share the strongest connection already 😭🚿🖤 #2weekspostpartum Ps that’s his foot, not a nipple 😂
"Я столько раз уже приближал изображение, и верю, что это сосок", — написал один из подписчиков. "Вау, если у тебя такие соски после трех детей, то ты везучая", — пишет другой пользователь.
Блогер рассказала в комментариях, что это не сосок, а нога мальчика. Многие подписчики посмеялись над путаницей и похвалили женщину за то, что она отличной форме.
Эбби Гилмор — бывшая девушка звезды австралийского футбола Джейка Стрингера. Сегодня она ведет блог о материнстве в социальной сети Instagram. В данный момент на нее подписано 109 тысяч человек.