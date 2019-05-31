Годовой прирост ВВП Латвии в первом квартале составил 3%

ВВП Латвии за первые три месяца 2019 года в фактических ценах составил 6,8 млрд евро.

По сравнению с четвертым кварталом 2018 года ВВП по сезонно и календарно выровненным данным снизился на 0,1%.

В первом квартале года прирост в обрабатывающей промышленности составил 5%. Спад в электроэнерго-, газо- и теплоснабжении и кондиционировании воздуха составил 18,5%, объем строительной продукции вырос на 7,4%.

Прирост в розничной торговле составил 3,8%, в отрасли транспорта и складского хранения - 4%, в отрасли гостиничных услуг и общепита - 4,3%.

Экспорт услуг комьютерного программирования и информационных услуг вырос на 24 %, отрасль финансов и страхования - на 7,1%, административных и обслуживающих служб - на 8,2%.

Размер налогов на продукты (НДС, акцизный и таможенный налоги) в первом квартале 2019 года вырос на 5,4%.

Расходы домохозяйств на конечное потребление за год увеличились на 3%.

Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 2,4%.

Вложения в основной брутто-капитал выросли на 8%.

Экспорт товаров и услуг в первом квартале вырос на 3,6% и в фактических ценах на 172 млн евро превысил их импорт, который уменьшился на 0,8%.