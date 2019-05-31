"Это кошмар!": Поклонники возмущены условиями, в которых Меган Маркл и принц Гарри растят сына

Благотворительная акция National Garden Scheme с целью сбора средств на медицинские нужды населения проходит в Британии в период с 28 по 30 мая. Поклонники королевских супругов смогли увидеть Фрогмор-хаус, где пара живет с малышом Арчи Харрисоном, а также пройтись по территории местного сада. Каждый день к поместью прибывает более 400 транспортных средств с туристами, которые желают оценить условия жизни супругов. Однако первое, что подчеркнули гости, ступив на участок, — это ужасный шум самолетов.

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Особняк располагается рядом с аэропортом Хитроу, потому гул двигателей лайнеров не прекращается круглые сутки. Такое соседство не оценили фанаты королевской четы, подчеркнув, что новорожденный малыш не должен жить в таких неприемлемых условиях, ведь дети чутко спят и реагируют на любой звук.

"Это кошмар! Пока мы гуляли, один самолет пролетел буквально в 500 метрах от коттеджа. А за полчаса над поместьем пролетело 14 авиамашин", — возмутились некоторые туристы.

Несмотря на шум, посетители смогли насладиться пейзажами королевских садов. Гостям было разрешено подойти к особняку не ближе, чем на 20 футов, поэтому они жаловались, что не нашли Меган и Гарри, всматриваясь издалека в окна коттеджа. Гостям запретили делать фотографии, однако многие пренебрегли предупреждениями полиции ради памятных фотокарточек.

Некоторые из гостей Виндзора уже не в первый раз были на подобном мероприятии. Одна посетительница отметила, что в последний раз посещала территорию 20 лет назад. Она была восхищена тем, как изменились сады и фасады зданий.

Меган Маркл и принц Гарри пока никак не комментировали замечаний фанатов об условиях их жизни. Однако близкие к семье источники утверждают, что Гарри и Меган уже потратили на звукоизоляцию более 60 тысяч долларов, однако решить вопрос с низко пролетающими самолетами даже королевской семье оказалось не под силу.