"Это кошмар!": Поклонники возмущены условиями, в которых Меган Маркл и принц Гарри растят сына

Достопримечательности и сады Виндзорского замка сейчас доступны для посещения всех желающих в рамках благотворительной акции. Туристы изучили территории, которые прилегают к особняку Меган Маркл и принца Гарри, после чего пришли к выводу, что место изрядно шумное для мальчика.
Благотворительная акция National Garden Scheme с целью сбора средств на медицинские нужды населения проходит в Британии в период с 28 по 30 мая. Поклонники королевских супругов смогли увидеть Фрогмор-хаус, где пара живет с малышом Арчи Харрисоном, а также пройтись по территории местного сада. Каждый день к поместью прибывает более 400 транспортных средств с туристами, которые желают оценить условия жизни супругов. Однако первое, что подчеркнули гости, ступив на участок, — это ужасный шум самолетов.
Фотогалерея: Совместные мероприятия принца Гарри и Меган Маркл
Особняк располагается рядом с аэропортом Хитроу, потому гул двигателей лайнеров не прекращается круглые сутки. Такое соседство не оценили фанаты королевской четы, подчеркнув, что новорожденный малыш не должен жить в таких неприемлемых условиях, ведь дети чутко спят и реагируют на любой звук.
"Это кошмар! Пока мы гуляли, один самолет пролетел буквально в 500 метрах от коттеджа. А за полчаса над поместьем пролетело 14 авиамашин", — возмутились некоторые туристы.
Несмотря на шум, посетители смогли насладиться пейзажами королевских садов. Гостям было разрешено подойти к особняку не ближе, чем на 20 футов, поэтому они жаловались, что не нашли Меган и Гарри, всматриваясь издалека в окна коттеджа. Гостям запретили делать фотографии, однако многие пренебрегли предупреждениями полиции ради памятных фотокарточек.
Некоторые из гостей Виндзора уже не в первый раз были на подобном мероприятии. Одна посетительница отметила, что в последний раз посещала территорию 20 лет назад. Она была восхищена тем, как изменились сады и фасады зданий.
Меган Маркл и принц Гарри пока никак не комментировали замечаний фанатов об условиях их жизни. Однако близкие к семье источники утверждают, что Гарри и Меган уже потратили на звукоизоляцию более 60 тысяч долларов, однако решить вопрос с низко пролетающими самолетами даже королевской семье оказалось не под силу.
Кстати, сейчас герцогиня Сассекская почти не покидает Фрогмор-хаус. Девушка проводит все время свое время с младенцем и редко принимает гостей. Меган настолько переживает за безопасность малыша, что пропускает благотворительные мероприятия и праздники, чтобы остаться дома с мальчиком, — пишет Daily Mail.