"Другим никак не могла помочь..." Выжившие в трагедии на Дунае рассказали о спасении

На небольшом катере "Hableany" ("Русалка") находилось 35 человек, 33 из которых были южнокорейскими туристами, но спасти удалось только семерых.

Семь других объявлены погибшими, а 21 - пропавшими. Возможно, их тела остались либо в обломках корабля, либо течение унесло их от места аварии.

Выжившие рассказывают, что катер в среду вечером возвращался из часовой экскурсии по побережью столицы Венгрии, Будапешта. Экскурсия была почти завершена, когда под мостом, недалеко от здания венгерского парламента, корабль столкнулся с большим судном.

Видео: Момент столкновения судов

Приблизительно 20 человек в тот момент вышли на внешнюю палубу. Они фотографировались и готовились к высадке. Остальные находились в салоне.

"Я видела, как к нам приближалось большое круизное судно, но я понятия не имела, что он столкнется с нашим катером", - сообщила южнокорейскому агентству новостей Yonhap 31-летняя туристка Джона.

Женщина рассказала, что в момент столкновения вместе с остальными людьми на внешней палубе, она упала в холодные воды Дуная.

По данным полиции, корабль затонул примерно за семь секунд.

Джона увидела недалеко проплывающую спасательную шлюпку и ухватилась за нее. Она бросила спасательную веревку 32-летней Юне, которая находилась рядом.

"Наш корабль мгновенно перевернулся на бок и начал тонуть", - рассказывает Юна. "Все люди на внешней палубе упали в воду. Я думаю, что те, кто был внутри в салоне, вероятно, не могли быстро выбраться оттуда".

Джона и Юна держались за спасательную шлюпку, но многим другим туристам этого сделать не удалось - в безудержных водах реки они то выныривали, то снова исчезали. Многие кричали о помощи. "Но я им никак не могла помочь", - плача, сказала Юна.

Другой выживший, 60-летний Ахн рассказал, что когда он карабкался в воде, член экипажа другого круизного катера протянул ему руку. Однако их руки рассоединились, и Ахна унесло течением. Ему удалось зацепиться за пластиковый предмет, дрейфующий в воде.

По словам Юны, спасти могли только тех, кто добрался до спасательных шлюпок, либо держался за руки людей, ухватившихся за другие лодки и катера.

Джуна отметила, что круизный лайнер, вызвавший столкновение, продолжил свой путь без каких-либо спасательных мер.

Венгерская полиция задержала капитана круизного судна, вызвавшего столкновение, - 64-летнего гражданина Украины.

Венгерское государственное телевидение сообщило, что шесть выживших были выписаны из больницы, а один остался там с переломом ребер.