В Латвии - самое медленное развитие экономики в Балтии

В Латвии в первом квартале текущего года был самый медленный рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Балтии, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В Латвии в первом квартале 2019 года ВВП по сравнению с первым кварталом 2018 года вырос на 3% по сезонно и календарно не выровненным данным. В Литве экономика выросла на 4%, в Эстонии на 4,5%.
Во все кварталы прошлого года Латвия опережала по темпам развития Литву и Эстонию.
В первом квартале 2018 года ВВП Латвии по сравнению с тем же периодом 2017 года вырос на 4%, ВВП Литвы - на 3,7%, Эстонии - на 3,3%. Во втором квартале рост в Латвии составил 5,3%, в Литве - 3,8%, в Эстонии - 3,9%.
В третьем квартале 2018 года ВВП Латвии по сравнению с предыдущим годом вырос на 4,5%, Литвы - на 2,6%, Эстонии - на 4%, а в четвертом квартале рост экономики Латвии составил 5,1%, Литвы - 3,8%, Эстонии - 4,3%.