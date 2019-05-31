В Латвии - самое медленное развитие экономики в Балтии

В Латвии в первом квартале 2019 года ВВП по сравнению с первым кварталом 2018 года вырос на 3% по сезонно и календарно не выровненным данным. В Литве экономика выросла на 4%, в Эстонии на 4,5%.

Во все кварталы прошлого года Латвия опережала по темпам развития Литву и Эстонию.

В первом квартале 2018 года ВВП Латвии по сравнению с тем же периодом 2017 года вырос на 4%, ВВП Литвы - на 3,7%, Эстонии - на 3,3%. Во втором квартале рост в Латвии составил 5,3%, в Литве - 3,8%, в Эстонии - 3,9%.