Оппозиция Рижской думы может получить руководство над одним из комитетов

"Не исключаю возможности, что, к примеру, комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции может достаться кому-то из оппозиции. Конкретных разговоров на эту тему еще не было, но я готов к ним", - сказал мэр, который сам до недавнего времени руководил вышеупомянутым комитетом.

Турлайс заявил, что он не отказывается от высказанной ранее позиции и готов сотрудничать с представителями всех фракций, чтобы принимать решения, направленные на развитие и улучшение жизни горожан. Мэр готов встретиться с представителями фракций оппозиции, чтобы обсудить дальнейшую работу.

Также он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения в отношении обществ капитала, в работе которых были констатированы нарушения закона.

Как сообщалось ранее, Турлайс вчера был избран на пост мэра Риги. Ни один другой кандидат на кресло мэра выдвинут не был, а самого Турлайса на этот пост выдвинул бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

За кандидатуру Турлайса голосовали 32 депутата правящей коалиции, а 23 депутата оппозиции в голосовании не участвовали.