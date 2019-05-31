Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Оппозиция Рижской думы может получить руководство над одним из комитетов

Мэр Риги Дайнис Турлайс

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Один из комитетов Рижской думы может быть передан в руки оппозиции, в пятницу после беседы с политиками коалиции допустил мэр Риги Дайнис Турлайс ("Честь служить Риге", ЧСР).

"Не исключаю возможности, что, к примеру, комитет по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции может достаться кому-то из оппозиции. Конкретных разговоров на эту тему еще не было, но я готов к ним", - сказал мэр, который сам до недавнего времени руководил вышеупомянутым комитетом.

Турлайс заявил, что он не отказывается от высказанной ранее позиции и готов сотрудничать с представителями всех фракций, чтобы принимать решения, направленные на развитие и улучшение жизни горожан. Мэр готов встретиться с представителями фракций оппозиции, чтобы обсудить дальнейшую работу.

Также он подчеркнул, что готов принимать непопулярные решения в отношении обществ капитала, в работе которых были констатированы нарушения закона.

Как сообщалось ранее, Турлайс вчера был избран на пост мэра Риги. Ни один другой кандидат на кресло мэра выдвинут не был, а самого Турлайса на этот пост выдвинул бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие").

За кандидатуру Турлайса голосовали 32 депутата правящей коалиции, а 23 депутата оппозиции в голосовании не участвовали.

После избрания Турлайса на пост мэра Риги во фракции "Согласия" произошел раскол. Вечером из фракции за грубые нарушения были исключены четыре человека - вице-мэр Вадим Баранник, депутаты Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ