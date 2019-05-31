Как пластиковая бутылка разлагается в природе? Начата видеотрансляция длиной в 450 лет

450 лет - столько необходимо, чтобы в природе полностью разложилась пластиковая бутылка. Всемирный фонд природы в конце марта 2019 году начал интересный проект - видеотрансляцию, на которой в прямом эфире можно наблюдать за разложением пластиковой бутылки в природе.
Акция названа "Самый долгий в мире прямой эфир". Фонд обещает, что трансляция будет продолжаться все 450 лет.
В первые месяцы проект привлек почти полмиллиона заинтересованных. Вместе с видеотрансляцией Всемирный фонд природы распространил петицию, в которой призывает людей подписаться под запретом загрязнять океаны пластиковыми отходами.
Петиция будет передана мировым лидерам на саммите ООН по вопросам окружающей среды.
Ежегодно в океаны попадают примерно восемь миллионов тонн пластикового мусора. По подсчетам WWF, в океанах уже могло скопиться около 150 миллионов тонн отходов.
В соцсети Facebook трансляция разложения пластиковой бутылки началась 10 мая.
В конце мая петицию подписали уже примерно 500 000 человек.