Как пластиковая бутылка разлагается в природе? Начата видеотрансляция длиной в 450 лет

Акция названа "Самый долгий в мире прямой эфир". Фонд обещает, что трансляция будет продолжаться все 450 лет.

В первые месяцы проект привлек почти полмиллиона заинтересованных. Вместе с видеотрансляцией Всемирный фонд природы распространил петицию, в которой призывает людей подписаться под запретом загрязнять океаны пластиковыми отходами.

Петиция будет передана мировым лидерам на саммите ООН по вопросам окружающей среды.

Ежегодно в океаны попадают примерно восемь миллионов тонн пластикового мусора. По подсчетам WWF, в океанах уже могло скопиться около 150 миллионов тонн отходов.

В соцсети Facebook трансляция разложения пластиковой бутылки началась 10 мая.