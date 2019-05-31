Пт, 31.05.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS
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  • Как пластиковая бутылка разлагается в природе? Начата видеотрансляция длиной в 450 лет

Как пластиковая бутылка разлагается в природе? Начата видеотрансляция длиной в 450 лет

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels / CC0 Licence

450 лет - столько необходимо, чтобы в природе полностью разложилась пластиковая бутылка. Всемирный фонд природы в конце марта 2019 году начал интересный проект - видеотрансляцию, на которой в прямом эфире можно наблюдать за разложением пластиковой бутылки в природе.

Акция названа "Самый долгий в мире прямой эфир". Фонд обещает, что трансляция будет продолжаться все 450 лет.

В первые месяцы проект привлек почти полмиллиона заинтересованных. Вместе с видеотрансляцией Всемирный фонд природы распространил петицию, в которой призывает людей подписаться под запретом загрязнять океаны пластиковыми отходами.

Петиция будет передана мировым лидерам на саммите ООН по вопросам окружающей среды.

Ежегодно в океаны попадают примерно восемь миллионов тонн пластикового мусора. По подсчетам WWF, в океанах уже могло скопиться около 150 миллионов тонн отходов.

В соцсети Facebook трансляция разложения пластиковой бутылки началась 10 мая. 

В конце мая петицию подписали уже примерно 500 000 человек.

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