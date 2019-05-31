Пт, 31.05.2019
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Три часа тяжелейшего матча и Севастова в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

Анастасия Севастова

ФОТО: Reuters/ScanPix

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова в тяжёлом поединке против бельгийки Элизе Мертенс сумела добиться победы и выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису.

Матч, который продолжался 3 часа 18 минут, завершился со счётом 6:7, 6:4, 11:9 в пользу латвийской теннисистки.

За это время 29-летняя Севастова сделала семь брейков, четыре эйса и один раз ошиблась при подаче. 23-летняя Мертенс пять раз взяла подачу, сделала четыре эйса и допустила шесть двойных ошибок. Счёт в личных встречах между соперницами стал 2:0 в пользу Севастовой.

За выход в 1/8 финала Севастова заработала 240 рейтинговых очков WTA.

В четвёртом круге турнира Севастова померится силами с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая занимает 38-е место в мировом рейтинге.

Напомним, что ранее в первом круге турнира "Ролан Гаррос" поражение потерпели Эрнест Гулбис и Алёна Остапенко. 

Галерея: Анастасия Севастова - Элизе Мертенс

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