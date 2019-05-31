Три часа тяжелейшего матча и Севастова в 1/8 финала "Ролан Гаррос"

За это время 29-летняя Севастова сделала семь брейков, четыре эйса и один раз ошиблась при подаче. 23-летняя Мертенс пять раз взяла подачу, сделала четыре эйса и допустила шесть двойных ошибок. Счёт в личных встречах между соперницами стал 2:0 в пользу Севастовой.