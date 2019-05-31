Кариньш: Латвия должна способствовать умной иммиграции рабочей силы

"О нехватке рабочей силы говорится уже давно, начали говорить о ней и в правящей коалиции. Есть общее понимание того, что число жителей Латвии ежегодно сокращается на 7000-8000 человек как из-за отрицательного сальдо рождаемости и смертности, так и из-за эмиграции.

За последние пять лет в содействие рождаемости инвестировано около 100 млн евро, но ее показатель - 0,7 ребенка на одну женщину - недостаточный для увеличения численности населения в стране", - сказал он.

Третья возможность - способствовать иммиграции, отметил Кариньш.

"Среди правящих партий в этом вопросе пока нет единодушия, но лично я уверен в необходимости способствовать умной иммиграции рабочей силы по разработанным правительством правилам, не допуская неконтролируемой иммиграции", - сказал он.

В ближайшее время в Латвии будет осуществлен перевод школьного образования на латышский язык, поэтому угроз потери идентичности больше нет, отметил премьер. "Не все политические силы готовы к содействию иммиграции, но переговоры об этом ведутся, и надо двигаться в этом направлении. Я считаю, что ни латышский язык, ни культура никоим образом не находятся под угрозой, и мы в Латвии способны интегрировать иммигрантов", - сказал он.

Почетный председатель СИИЛ Шарлотта Норби отметила, что с ростом экономики ввезенная рабочая сила будет необходима.