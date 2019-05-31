Как я встречу своего малыша, или Роды могут быть разными
Роды - это особенный момент для будущих родителей, потому что чаще всего после долгих часов трудной работы они в первый раз видят своего малыша! Может, и всего в морщинках, с красным личиком и громко кричащего - но в этот момент он для них самый красивый и любимый на свете. Какие существуют виды родов и возможности, как пережить этот важный момент в жизни - первую встречу?
Материал подготовлен в сотрудничестве с "Маминым клубом" и Рижским роддомом.
Краткая информация о родах
- Роды - это сложный физиологический процесс в конце беременности, во время которого происходит изгнание из матки плода, плаценты с оболочками и околоплодной жидкости.
- Роды и их последующий ход обеспечивают активность центральной нервной системы и половая система.
- Выделяют три периода родов: период раскрытия шейки матки, период изгнания плода и период извлечения плаценты.
- Роды могут быть очень кратковременными, преждевременными или поздними. Вовремя роды проходят в период времени с полной 37-й недели до конца 42-й.
Естественные роды
Естественные, или вагинальные, роды - это появление малыша на свет самым природным путем - через влагалище по половым путям.
Если во время родов нет никаких осложнений и ребеночек первый, то они обычно длятся 9-11 часов.
Кесарево сечение
Если у будущей мамочки возникли какие-то проблемы во время беременности или во время самих родов, кесарево сечение может стать лучшим вариантом, как выпустить малыша в мир и защитить здоровье мамочки.
Кесарево сечение означает операционное вмешательство в родовой процесс, во время которого хирург делает надрез в передней стенке живота и в матке.
И тогда у малыша появляется путь, как родиться - через это отверстие.
Чаще всего специалист направит будущую мамочку в родильное отделение, чтобы заранее спланировать дату родов. Однако нередко кесарево сечение становится спонтанным и неотложным решением уже в начале родового процесса.
Ассистированные вагинальные роды
Для рождения ребенка требуется использование вспомогательных инструментов - вакуумного экстрактора или акушерских щипцов, которые применяются в самом конце родов, если женщина сама не в состоянии вытолкнуть ребенка из матки или он плохо себя чувствует и роды должны состояться немедленно. Это ситуация, когда кесарево сечение проводить уже нельзя – ребенок находится слишком глубоко в родовых путях.
Хотя этот способ осуждается за возможное нанесение вреда малышу, есть ситуации, когда он является спасением родового процесса.
Правда, в наши дни этот метод используют редко.
Поддержание (стимуляция) родового процесса
Поддержание родового процесса среди медиков означает координацию процесса родов, чтобы в какой-то момент они не остановились. То, какой способ поддержания (или стимуляции) выберает специалист при родах, зависит от того, в каком состоянии находится шейка матки или насколько она раскрыта:
- Прокалывание оболочек плода и сливание околоплодной жидкости.
- Окситоцин и питоцин - синтетические гормоны, которые сходны с теми, что выделяются при родовом процессе, чтобы происходили сокращения матки и чтобы они стали сильнее. Обычно назначаются в виде таблеток или интравенозных систем.
Доза вводимых медикаментов постепенно повышается до того, как будет достигнута желаемая частота сокращений и их сила.
- Гель из простагландинов или суппозитории. Этот метод применяют, если раскрытие шейки матки не больше 3 см. Его можно использовать как единственный способ или примерно за 12 часов до введения окситоцина. Чаще всего гель вводится повторно, чтобы постепенно повышать дозу простагландинов.
Роды с эпидуральной анастезией
Многие женщины делают выбор в пользу эпидуральной анастезии, если боятся сильных болей, которые ожидаются при родах. В современном мире роды с эпидуральной анастезией уже считаются нормой и выбором самой женщины. Как это происходит? Анастезиолог с помощью иглы вводит очень тонкий катетер в эпидуральную зону, которая не соприкасается со спинным мозгом. В этом районе находятся нервы, которые отвечают за чувствительность органов малого таза.
Через катетер вводятся лекарства (обычно ледокаин), которые уменьшают прохождение болевого импульса к головному мозгу,
поэтому женщина не чувствует боли, однако все время находится в сознании и в ходе нормальных родов может двигаться.
Немедицинские методы обезболивания
Есть ряд действий, которые в общем можно назвать немедицинскими методами обезболивания. Нахождение подходящей позы и правильное дыхание очень даже могут облегчить родовой процесс и уменьшить боли. Также водный массаж струей воды, недолгий отдых в теплой ванне, сидение на резиновом мяче - все это уже давно известные способы, как обеспечить более приятный ход родов.
Сама будущая мамочка может участвовать в стимуляции естественного процесса родов - кручение грудных сосков вызывает выделение природного окситоцина;
также половой акт может помочь начаться родам - сперма содержит природные простагландины, которые могут ускорить начало родового процесса.
Невообразимую силу дает также то, что рядом во время родов находится любимый человек, который ознакомился с процессом родов и возможными осложнениями. Если такого варианта нет, часто женщины выбирают помощь доулы.
Роды в воде
Один из популярных способов родить в наши дни - роды в воде, которые проходят без стимуляции и медицинского вмешательства. Главное преимущество - уменьшается давление на мозг ребенка.
Спазмолитические свойства воды благоприятно влияют на ткани плаценты, которая опеспечивает малыша питательными веществами.
Это также приятно и полезно для самой роженицы - родильные пути освобождаются, становятся эластичными, увеличивается диаметр таза, активизируется выработка эндорфинов и окситоцина, повышается поступление кислорода, ускоряется метаболизм в тканях, расслабляются ткани промежности, чтобы облегчить путь ребеночка к рождению.
Легких вам родов!
Статья подготовлена в сотрудничестве с Magnesium Diasporal Direkt.