Как я встречу своего малыша, или Роды могут быть разными

Роды с эпидуральной анастезией

Многие женщины делают выбор в пользу эпидуральной анастезии, если боятся сильных болей, которые ожидаются при родах. В современном мире роды с эпидуральной анастезией уже считаются нормой и выбором самой женщины. Как это происходит? Анастезиолог с помощью иглы вводит очень тонкий катетер в эпидуральную зону, которая не соприкасается со спинным мозгом. В этом районе находятся нервы, которые отвечают за чувствительность органов малого таза.

Через катетер вводятся лекарства (обычно ледокаин), которые уменьшают прохождение болевого импульса к головному мозгу,

поэтому женщина не чувствует боли, однако все время находится в сознании и в ходе нормальных родов может двигаться.

Немедицинские методы обезболивания

Есть ряд действий, которые в общем можно назвать немедицинскими методами обезболивания. Нахождение подходящей позы и правильное дыхание очень даже могут облегчить родовой процесс и уменьшить боли. Также водный массаж струей воды, недолгий отдых в теплой ванне, сидение на резиновом мяче - все это уже давно известные способы, как обеспечить более приятный ход родов.

Сама будущая мамочка может участвовать в стимуляции естественного процесса родов - кручение грудных сосков вызывает выделение природного окситоцина;

также половой акт может помочь начаться родам - сперма содержит природные простагландины, которые могут ускорить начало родового процесса.

Невообразимую силу дает также то, что рядом во время родов находится любимый человек, который ознакомился с процессом родов и возможными осложнениями. Если такого варианта нет, часто женщины выбирают помощь доулы.

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Роды в воде

Один из популярных способов родить в наши дни - роды в воде, которые проходят без стимуляции и медицинского вмешательства. Главное преимущество - уменьшается давление на мозг ребенка.

Спазмолитические свойства воды благоприятно влияют на ткани плаценты, которая опеспечивает малыша питательными веществами.

Это также приятно и полезно для самой роженицы - родильные пути освобождаются, становятся эластичными, увеличивается диаметр таза, активизируется выработка эндорфинов и окситоцина, повышается поступление кислорода, ускоряется метаболизм в тканях, расслабляются ткани промежности, чтобы облегчить путь ребеночка к рождению.

Легких вам родов!