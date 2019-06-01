Сб, 1.06.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Бывший игрок клуба НХЛ "Торонто" перешёл в рижское "Динамо"

Картер Эштон

ФОТО: severstalclub.ru

Рижское "Динамо" подписало контракт с 28-летним канадским нападающим Картером Эштоном. Детали соглашения не уточняются.

Канадский нападающий четыре предыдущих сезона провёл в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ), выступая за такие команды как "Торпедо" и "Лада". Последней командой канадца была череповецкая "Северсталь", которая расторгла контракт с игроков в феврале 2019 года.

В минувшем сезоне Эштон провёл 39 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Всего в КХЛ на счету канадца 164 встречи (42+26).

У канадца есть также опыт игры в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ). В 2009 году на драфте он был выбран под 29-м номером командой "Тампа-Бэй Лайтнинг", но свой дебют провёл в составе "Торонто Мейпл Лифс".

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