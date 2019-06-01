Бывший игрок клуба НХЛ "Торонто" перешёл в рижское "Динамо"

Канадский нападающий четыре предыдущих сезона провёл в Континентальной Хоккейной Лиге (КХЛ), выступая за такие команды как "Торпедо" и "Лада". Последней командой канадца была череповецкая "Северсталь", которая расторгла контракт с игроков в феврале 2019 года.

В минувшем сезоне Эштон провёл 39 матчей, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Всего в КХЛ на счету канадца 164 встречи (42+26).

У канадца есть также опыт игры в Национальной Хоккейной Лиге (НХЛ). В 2009 году на драфте он был выбран под 29-м номером командой "Тампа-Бэй Лайтнинг", но свой дебют провёл в составе "Торонто Мейпл Лифс".