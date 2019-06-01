Денис Ракель вернулся в "Ригу"

С января по май текущего года 26-летний Ракель выступал за кипрский "Пафос", который является партнёром латвийской "Риги". За это время футболист сыграл 17 матчей, в которых отличился 1 раз. После завершения чемпионата Кипра, "Риге" удалось договориться, чтобы Ракель вернулся в столицу Латвии на правах аренды.

"Riga" FC atgriežas viens no meistarīgākajiem Latvijas futbolistiem Deniss Rakels! 🔥🇱🇻🦁



Deniss kļūst par pirmo uzbrucēju, kurš pievienojas klubam šovasar! Daudz skaļu jaunumu vēl priekšā! Karsta informācija sekos! 🔜



📝Plašāk - https://t.co/ZN3AoSkGjw



📸: Zigismunds Zālmanis pic.twitter.com/3lTchXtMav — Riga FC (@RigaFC_Official) May 31, 2019

Ракель впервые перешёл в "Ригу" в 2018 году и стал одним из главных действующих лиц команды. В прошлом году "Риге" удалось стать и чемпионом Латвии и завоевать Кубок.

Футболист свою профессиональную карьеру начал в лиепайском "Металлурге". В 2009 году Ракель стал чемпионом Латвии в составе этого клуба. В следующем сезоне футболист провёл за "Металлург" 26 матчей и забил 18 голов, став одним из лучших футболистов латвийского чемпионата.

В 2011 году Ракель переехал в Польшу и стал футболистом "Заглембе" из Люблина. Позже он успел поиграть в составе "Катовице" и "Краковии". В 2016 году, после удачного сезона в краковской команде (15 мячей в 20 матчах), латвийский футболист переехал в Англию и пополнил состав клуба "Рединг" из Чемпионшипа.

В Англии Ракель забил три мяча в 12 матчах, а затем получил травму и был вынужден пропустить сезон 2016/2017.

Через год Ракель вернулся в Польшу и стал игроком "Леха" из Познани. В познаньском клубе Денис сыграл 11 матчей и начал поиски новой команды, которой стала столичная "Рига".