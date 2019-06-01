Астролог: Эгил Левитс - амбициозный Лев, который лежачих не бьет

Эгил Левитс родился 30 июня 1955 года. Сейчас ему 63 года.

Астролог, главный редактор журнала "Практическая астрология" проанализировала данные о рождении только что избранного президента Латвии.

"В астрологической карте Эгила Левится доминирует стихия Огня, что означает - много энергии, динамики.

Солнце в момент его появления на свет находилось в созвездии Льва, что большой плюс для публичных людей - актеров, общественных деятелей, спортсменов и политиков.

При своих амбициях и необходимой публичной поддержке, получив признание, он способен сделать большее и еще лучше. Кроме того, он умеет быть великодушным и лежачих не бьет, если только кто-то не посягнет на его территjрию и не обидит близких. При этом, даже если он сильно рассердится, может по доброте своей простить.

В космограмме Эгила Левитса (это карта, которая создается, если не известно точное время с учетом часа и минут рождения) ни одна планета не находится в знаках стихии Земли. В связи с чем ему может не хватать практицизма, что мешает порой твердо стоять на ногах.

Это немного компенсируется присутствием планеты разума Меркурия в Раке, однако больше оно связано с бизнесом.

А еще - ощущение своих корней и любовь к Родине.

Расположение внутреннего индикатора мира - Луны - в знаке Стрельца указывает на идеализм, который часто оторван от реальности. Высокие цели, но не всегда осуществимые...

Астрологическая карта Левитса даже с учетом некоторых напрягающих моментов говорит о том, что этот человек гармоничный и позитивный.