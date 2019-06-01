Астролог: Эгил Левитс - амбициозный Рак, который лежачих не бьет
"В президентском гороскопе в знаке стихии Воды находятся пять небесных светил из десяти. Таким образом, можно сказать, что все, описанное в популярных гороскопах о Раках, а также о Скорпионах, - это о нем", - отметила в беседе с Egoiste сертифицированный астролог Гуна Карклиня.
Эгил Левитс родился 30 июня 1955 года. Сейчас ему 63 года.
Астролог, главный редактор журнала "Практическая астрология" проанализировала данные о рождении только что избранного президента Латвии.
"В астрологической карте Эгила Левится доминирует стихия Воды, что означает - много эмоций, много сострадания плюс хорошая интуиция.
Солнце в момент его появления на свет находилось в созвездии Рака, что большой плюс для тех, кому нужно работать во взоимодействии с другими людьми.
У него острый ум, он хорошо ориентируется в ситуации и разбирается в людях. Кроме того, он умеет быть великодушным и лежачих не бьет, если только кто-то не посягнет на его территjрию и не обидит близких. При этом, даже если он сильно рассердится, может по доброте своей простить.
В космограмме Эгила Левитса (это карта, которая создается, если не известно точное время с учетом часа и минуты рождения) ни одна планета не находится в знаке стихии Земли. В связи с чем ему может не хватать практицизма, что мешает порой твердо стоять на ногах.
Проблемы немного компенсирует присутствие Солнца в Раке, однако больше это связано с хозяйственной деятельностью.
А еще - ощущение своих корней и любовь к Родине.
Расположение внутреннего индикатора мира - Луны - в знаке Стрельца указывает на хорошую интуицию, глубокие эмоции, но при этом и способность надолго затаить обиду.
Астрологическая карта Левитса даже с учетом некоторых напрягающих моментов говорит о том, что этот человек гармоничный и позитивный.
Важно отметить, что в зодиакальном знаке Рака вместе находятся три планеты, и это, как известно, признак успеха патриотов и защитников Родины, которые наделены интеллектом и высокими коммуникативными способностями.