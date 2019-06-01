Астролог: Эгил Левитс - амбициозный Рак, который лежачих не бьет

Эгил Левитс родился 30 июня 1955 года. Сейчас ему 63 года.

Астролог, главный редактор журнала "Практическая астрология" проанализировала данные о рождении только что избранного президента Латвии.

"В астрологической карте Эгила Левится доминирует стихия Воды, что означает - много эмоций, много сострадания плюс хорошая интуиция.

Солнце в момент его появления на свет находилось в созвездии Рака, что большой плюс для тех, кому нужно работать во взоимодействии с другими людьми.

У него острый ум, он хорошо ориентируется в ситуации и разбирается в людях. Кроме того, он умеет быть великодушным и лежачих не бьет, если только кто-то не посягнет на его территjрию и не обидит близких. При этом, даже если он сильно рассердится, может по доброте своей простить.

В космограмме Эгила Левитса (это карта, которая создается, если не известно точное время с учетом часа и минуты рождения) ни одна планета не находится в знаке стихии Земли. В связи с чем ему может не хватать практицизма, что мешает порой твердо стоять на ногах.

Проблемы немного компенсирует присутствие Солнца в Раке, однако больше это связано с хозяйственной деятельностью.

А еще - ощущение своих корней и любовь к Родине.

Расположение внутреннего индикатора мира - Луны - в знаке Стрельца указывает на хорошую интуицию, глубокие эмоции, но при этом и способность надолго затаить обиду.

Астрологическая карта Левитса даже с учетом некоторых напрягающих моментов говорит о том, что этот человек гармоничный и позитивный.