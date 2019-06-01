Сб, 1.06.2019
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Стрельба в Вирджинии: убиты минимум 12 человек

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ФОТО: AP/Scanpix

Вечером в пятницу вооруженный мужчина устроил стрельбу в муниципальном комплексе зданий в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, США. В результате нападения погибли 12 человек, еще пять получили ранения, сообщила полиция.

Стрелок, многолетний сотрудник коммунальных служб, был убит в перестрелке с полицейскими, рассказал на пресс-конференции начальник полиции Джеймс Сервера.

Стрельба началась вскоре после 16 часов (23 по латвийскому времени), когда нападавший вошел в одно из зданий в мунициальном комплексе Вирджинии-Бич и "сразу начал без разбора стрелять по всем жертвам", сказал Сервера.

Среди раненых - полицейский, которого спас бронежилет.

Изначально поступила информация об 11 погибших, но затем скончался один раненый и число жертв выросло до 12. Также появились четверо новых пострадавших. Кроме того полиция располагает информацией, что некоторые раненые могут сами добраться в больницы.

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