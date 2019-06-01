Стрельба в Вирджинии: убиты минимум 12 человек

Стрелок, многолетний сотрудник коммунальных служб, был убит в перестрелке с полицейскими, рассказал на пресс-конференции начальник полиции Джеймс Сервера.

Стрельба началась вскоре после 16 часов (23 по латвийскому времени), когда нападавший вошел в одно из зданий в мунициальном комплексе Вирджинии-Бич и "сразу начал без разбора стрелять по всем жертвам", сказал Сервера.

Среди раненых - полицейский, которого спас бронежилет.