Трамп собрался на второй президентский срок

Президент США Дональд Трамп в пятницу в Twitter сообщил, что 18 июня он официально сообщит о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2020 году.
Трамп сделает это на митинге в городе Орландо, штат Флорида, стоя рядом с женой Меланией.
В митинге, который в Орландо пройдет в центральной арене Amway, также примут участие вице-президент США Майкл Пенс и его жена Карен.
"Я сообщу о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок, находясь вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майклом Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо", - написал Трам.
"Присоединяйся к нам на этом историческом митинге!"