Сб, 1.06.2019
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Трамп собрался на второй президентский срок

Дональд Трамп

ФОТО: AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп в пятницу в Twitter сообщил, что 18 июня он официально сообщит о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы в 2020 году.

Трамп сделает это на митинге в городе Орландо, штат Флорида, стоя рядом с женой Меланией.

В митинге, который в Орландо пройдет в центральной арене Amway, также примут участие вице-президент США Майкл Пенс и его жена Карен.

"Я сообщу о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок, находясь вместе с первой леди Меланией, вице-президентом Майклом Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо", - написал Трам.

"Присоединяйся к нам на этом историческом митинге!"

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