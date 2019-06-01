Международное агентство кредитных рейтингов "Moody's Investors Service, Inc." ("Moody's") подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне "A3" со стабильным прогнозом на будущее.
На сохранение кредитного рейтинга на этом уровне повлияли три главных фактора, указывает "Moody's". Это сильный рост латвийской экономики в экономическом цикле, низкий уровень долга латвийского правительства, который продолжает снижаться, и умеренная чувствительность к геополитическим рискам.
И хотя латвийская экономика небольшая и открытая и поэтому больше подвержена внешним потрясениям, она сумела проявить гибкость и приспособляемость, отмечает "Moody's".
Однако "Moody's" ожидает, что рост латвийской экономики в этом и следующем году замедлится соответственно до 3,2% и 2,8% против 4,8% в прошлом году. Главной движущей силой роста экономики станет потребление, а не инвестиции, рост которых уменьшится в связи со стабилизацией фондов ЕС.
Кредитный рейтинг Латвии на уровне "A3" "Moody's" установило в феврале 2015 года.