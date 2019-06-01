"Moody's" подтвердило кредитный рейтинг Латвии на уровне "A3"

На сохранение кредитного рейтинга на этом уровне повлияли три главных фактора, указывает "Moody's". Это сильный рост латвийской экономики в экономическом цикле, низкий уровень долга латвийского правительства, который продолжает снижаться, и умеренная чувствительность к геополитическим рискам.

И хотя латвийская экономика небольшая и открытая и поэтому больше подвержена внешним потрясениям, она сумела проявить гибкость и приспособляемость, отмечает "Moody's".

Однако "Moody's" ожидает, что рост латвийской экономики в этом и следующем году замедлится соответственно до 3,2% и 2,8% против 4,8% в прошлом году. Главной движущей силой роста экономики станет потребление, а не инвестиции, рост которых уменьшится в связи со стабилизацией фондов ЕС.