Сб, 1.06.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

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18+! Топлесс-вечеринка в бассейне в Майами

ФОТО: ZUMAPRESS

Майами обычно считается местом, где часто спокойные выходные под пальмами сменяются сумасшедшими вечеринками с шампанским в бассейне. В этот раз миф оказался правдой!

Особенно горячей тусовкой стала "Topless Pool Party" или вечеринка в бассейне, на которую надо было являться с голой грудью. Дамы вовсю использовали эту возможность искупаться и показать свои прелести другим и жюри вечеринки.

Смотри фотогалерею!

Галерея: Topless Pool Party в Майами

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