18+! Топлесс-вечеринка в бассейне в Майами

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Майами обычно считается местом, где часто спокойные выходные под пальмами сменяются сумасшедшими вечеринками с шампанским в бассейне. В этот раз миф оказался правдой!
Особенно горячей тусовкой стала "Topless Pool Party" или вечеринка в бассейне, на которую надо было являться с голой грудью. Дамы вовсю использовали эту возможность искупаться и показать свои прелести другим и жюри вечеринки.
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Галерея: Topless Pool Party в Майами