"Советские граждане" в России пытаются избежать уплаты налогов

"Последние 28 лет я пытался жить в этой стране, которую называют Россией", - говорит Константин Вяткин. "Но сердцем я по-прежнему живу там - в Советском Союзе".

Возможно, эти слова не так и необычны в стране, в которой согласно данным Левада-центра СССР с ностальгией вспоминают две трети жителей.

Однако Вяткин не просто скучает по Советскому Союзу - он активно отрицает его развал и соблюдает только его законы. Сидя за рулем своего Mercedes в Москве, он показывает свой советский паспорт. Его дата выдачи - 9 марта 2019 года.

Выглядит он как настоящий паспорт СССР: печать с советской эмблемой, черно-белая фотография, серп и молот на каждом разговоре. Он их получил вместе с наклейкой "Я гражданин СССР" на лобовое стекло автомобиля.

Вяткин и несколько других граждан России - возможно, даже несколько десятков тысяч - используют теории заговора и притянутые за уши аргументы, пытаясь избежать соблюдения современных российских законов. В банках, полицейских участках и судебных залах они называют себя "гражданами СССР" и спорят, что поэтому российские законы на них не распространяются. В интернете появилась теория заговора, что подписанный 25 декабря 1991 Борисом Ельциным документ о ликвидации СССР нелегимитен.

Вяткин на интернет-портале, называющим себя "Министерством внутренних дел СССР", за 3800 рублей (52 евро) заказал "советский" паспорт. Организация публично о себе более подробной информации не дает, однако ее представители журналистам RFE/RL рассказали, что с начала 2018 года выдало более 10 000 таких паспортов.

Вяткин на Youtube нашел различные теории заговора, к примеру, что Россия - ничто иное, как зарегистрированный в американском штате Делавер офшор, что Владимир Путин был убит в 2012 году и вместо него выступает двойник, что восстанавливается Советский Союз и его министерства. Эти теории объясняют ему неравноправие и бедность, наблюдаемые в России.

Некоторые из этих Youtube-каналов пропагандируют не только теории заговора и советскую ностальгию, но и советы, как новоиспеченным "советским гражданам" обойти российские законы и избежать уплаты налогов. Некоторые видеоблогеры "троллят" депутатов и министерства, открывают с "советскими" паспортами счета в банках и раздражают дорожных полицейских незаконными "советскими" номерами.

У некоторых каналов - сотни тысяч подписчиков. Самое популярное видео - на канале Pravoved TV "Как законно не платить кредиты", которое просмотрели 2,8 миллионов раз. В качестве информационных источников в видео указаны Википедия и онлайн-словари.

Одна из теорий этого движения - после гражданского закона СССР 1978 года гражданами Советского Союза считаются все люди, которые во время СССР родились в советских республиках, а также их дети.

53-летний видеоблогер Александр Ульянов из Ярославля опубликовал видео, в котором применяет интернет-науку на практике.

Ульянов едет на машине с "советскими" номерами, его останавливает дорожный полицейский. Мужчина начинает рассказывать свои теории.