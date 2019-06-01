"Советские граждане" в России пытаются избежать уплаты налогов

Советская ностальгия и желание избежать уплаты налогов в России создали своеобразную нишу бизнеса. Заплатив несколько десятков евро, покупатель получает свеженапечатанный паспорт Советского Союза и на его основании (более-менее удачно) пытается отказаться от уплаты налогов и коммунальных счетов, сообщает портал RFE/RL.
"Последние 28 лет я пытался жить в этой стране, которую называют Россией", - говорит Константин Вяткин. "Но сердцем я по-прежнему живу там - в Советском Союзе".
Возможно, эти слова не так и необычны в стране, в которой согласно данным Левада-центра СССР с ностальгией вспоминают две трети жителей.
Однако Вяткин не просто скучает по Советскому Союзу - он активно отрицает его развал и соблюдает только его законы. Сидя за рулем своего Mercedes в Москве, он показывает свой советский паспорт. Его дата выдачи - 9 марта 2019 года.
Выглядит он как настоящий паспорт СССР: печать с советской эмблемой, черно-белая фотография, серп и молот на каждом разговоре. Он их получил вместе с наклейкой "Я гражданин СССР" на лобовое стекло автомобиля.
Вяткин и несколько других граждан России - возможно, даже несколько десятков тысяч - используют теории заговора и притянутые за уши аргументы, пытаясь избежать соблюдения современных российских законов. В банках, полицейских участках и судебных залах они называют себя "гражданами СССР" и спорят, что поэтому российские законы на них не распространяются. В интернете появилась теория заговора, что подписанный 25 декабря 1991 Борисом Ельциным документ о ликвидации СССР нелегимитен.
Вяткин на интернет-портале, называющим себя "Министерством внутренних дел СССР", за 3800 рублей (52 евро) заказал "советский" паспорт. Организация публично о себе более подробной информации не дает, однако ее представители журналистам RFE/RL рассказали, что с начала 2018 года выдало более 10 000 таких паспортов.
Вяткин на Youtube нашел различные теории заговора, к примеру, что Россия - ничто иное, как зарегистрированный в американском штате Делавер офшор, что Владимир Путин был убит в 2012 году и вместо него выступает двойник, что восстанавливается Советский Союз и его министерства. Эти теории объясняют ему неравноправие и бедность, наблюдаемые в России.
Некоторые из этих Youtube-каналов пропагандируют не только теории заговора и советскую ностальгию, но и советы, как новоиспеченным "советским гражданам" обойти российские законы и избежать уплаты налогов. Некоторые видеоблогеры "троллят" депутатов и министерства, открывают с "советскими" паспортами счета в банках и раздражают дорожных полицейских незаконными "советскими" номерами.
У некоторых каналов - сотни тысяч подписчиков. Самое популярное видео - на канале Pravoved TV "Как законно не платить кредиты", которое просмотрели 2,8 миллионов раз. В качестве информационных источников в видео указаны Википедия и онлайн-словари.
Одна из теорий этого движения - после гражданского закона СССР 1978 года гражданами Советского Союза считаются все люди, которые во время СССР родились в советских республиках, а также их дети.
53-летний видеоблогер Александр Ульянов из Ярославля опубликовал видео, в котором применяет интернет-науку на практике.
Ульянов едет на машине с "советскими" номерами, его останавливает дорожный полицейский. Мужчина начинает рассказывать свои теории.
"Опять! Я это уже слышал!", - с заметным раздражением говорит полицейский.
В конце концов он машет рукой и позволяет Ульянову продолжить путь.
Можно дискутировать о том, действительно ли видеоблогеры так думают, или же они просто развлекаются. Однако другие сумели построить на советской ностальгии прибыльный бизнес.
В 2018 году Сергей Демкин, бывший торговец нефтью в Санкт-Петербурге, в интернете сообщил об основании новой организации. Ее членам не нужно будет платить за коммунальные услуги, пообещал он.
Сейчас офис организации "Союз СССР" находится в центре Санкт-Петербурга. Организация обещает, что поможет своим членам на "законном основании" отказаться от платы за коммунальные услуги и уплаты налогов. Правительство России его аргументы не опровергло, поэтому они в силе, рассказал сам Демкин.
Однако его советы не бесплатны. Клиенты Демкина - в основном, пенсионеры - платят 1000 рублей (14 евро) за регистрацию и 200 рублей (3 евро) ежемесячную плату.
Демкин в телефонном интервью журналистам RFE/RL рассказал, что у его организации насчитывается 170 региональных филиалов, однако число членов он не назвал. "Не хочу, чтобы российские учреждения знали, насколько нас много", - сказал он.
Российский новостной портал "Фонтанка" в феврале писал, что в Санкт-Петербурге насчитывается около 10 000 членов "Союза ССР".
В прошлом декабре крупнейшие энергетические предприятия в нескольких регионах России подтвердили агентству "РИА Новости", что получили от членов "Союза ССР" письма, что они отказываются платить за услуги. Многим отключили электричество.
В апреле российское гостелевидение сняло сюжет о члене "Союза ССР" в Нижнем Тагиле, женщина три года не платила по счетам, ее долг за коммунальные услуги достиг 100 000 рублей (1375 евро). Женщине 13 раз отключали электричество, но она своими силами включала его обратно.
"Эта квартира находится в юрисдикции СССР. У законов Российской Федерации здесь нет юридической силы", свидетельствует табличка на двери квартиры женщины.
Вяткин, которому принадлежит небольшой автосервис, уже несколько лет ощущает гнев на налоговое бремя и неподобающее благосостояние. Он планирует вскоре пойти в полицию и потребовать, чтобы его данные были стерты из всех государственных баз данных.
"Я буду отстаивать свои права советского гражданина", - заверяет Вяткин. "После этого сообщения о налогах больше приходить не будут".