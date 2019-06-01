Сб, 1.06.2019
У меня была майка Зинедина Зидана, которую мне мама подарила на день рождения. Я в ней лет 5 ходил - на дни рождения, в школу, дома. Я везде был в ней. В итоге она порвалась окончательно, и мама её выбросила. Помню, что я тогда скандал устроил. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

В Риге подешевело топливо

Пистолеты для заправки топлива

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В Риге на прошедшей рабочей неделе цены на бензин снизились, в Вильнюсе и Таллине не изменились, свидетельствуют данные агентства LETA.

На этой неделе самые дорогие бензин и дизельное топливо по-прежнему продавались в Таллинне, самые дешевые - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" бензин 95-й марки подешевел на 0,7% - до 1,334 евро за литр, дизтопливо - на 0,8%, до 1,264 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки не изменилась - он по-прежнему стоил 1,204 евро за литр, а дизельное топливо на этой неделе подорожало на 0,9% - до 1,124 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цены бензина 95-й марки и дизтоплива не изменились и составили соответственно 1,389 евро и 1,34916 евро за литр.

Цена автогаза на этой неделе была стабильной во всех столицах балтийских стран. В пятницу литр автогаза в Риге стоил 0,575 евро, в Таллинне - 0,629 евро, в Вильнюсе - 0,519 евро за литр.

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