СМИ: В совет аэропорта Rīga избран вице-президент авиалиний - банкрота

Авиакомпания Primera Air объявила о банкротстве 30 сентября 2018 года, однако многие пассажиры узнали об этом лишь когда пришли к стойкам регистрации во многих аэропортах по всему миру. Авиакомпания базировалась в Латвии. На момент банкротства у неё было семь самолётов, а её вице-президентом по вопросам финансов был Эдуардс Томс. Неудачу Primera Air он объясняет внешними факторами. Говорит, банкротство было вынужденным.

"В одном из наших самолётов открыли специфическую, скрытую коррозию. В самой компании Boeing были этому очень удивлены. Ремонт самолёта обошёлся в 4 млн евро, а пока он стоял на земле нам нужно было арендовать самолёты у других компаний, а это обошлось ещё в 7 млн", - рассказывает Эдуард Томс.

Кроме того, 6 новых самолётов в срок не смог поставить производитель, Airbus. Их пришлось также заменять арендованными. Итог — расходы оказались катастрофическими, говорит Томс. Найти инвестора со стороны руководителю авиалиний не удалось. А выпустить облигации — не успели.

На прошлой неделе Эдуард Томс стал членом совета Международного аэропорта Rīga. Там он тоже будет отвечать за финансы. Он обошёл 25 конкурентов в конкурсе на этот пост. В министерстве сообщения говорят — предыдущий опыт учитывался.

"Конечно мы не можем до конца оценить ситуацию с Primera Air, но в общем — причиной произошедшего были внешние факторы. Во-вторых, плохой опыт — тоже опыт. Он даёт основание для выводов и решений. Мы не пытаемся наказать человека за его опыт в очень сложных ситуациях", - в интервью "Русскому вещанию LTV7" заявила глава номинационной комиссии конкурса Джинета Иннуса.

Отметим, должность в совете аэропорта стала вакантной после того, как Талис Линкайтс был избран в Сейм и занял пост министра сообщения. Избрание Томса в совет он прокомментировал так: "Я полагаюсь на выбор номинационной комиссии. Причина проблем Primera Air общеизвестна и связи с деятельностью конкретного человека - нет".

Эдуард Томс также добавляет, что по его мнению с финансовой точки зрения он сделал всё, возможное, чтобы Primera Air осталось "на плаву". Но управление рисками не связано только с финансами. А также с коммерческими и с техническими вопросами.