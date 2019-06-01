СМИ: В совет аэропорта Rīga избран вице-президент авиалиний - банкрота

Эдуард Томс ранее был вице-президентом авиакомпании Primera Air, которая в конце прошлого года обанкротилась, а её пассажиры застряли в аэропортах по всему миру. За финансовые вопросы в авиакомпании отвечал как раз Эдуардс Томс. Неделю назад он выиграл конкурс на должность члена совета международного аэропорта Rīga, выяснило Русское вещание LTV7. Там он также будет отвечать за финансы.
Авиакомпания Primera Air объявила о банкротстве 30 сентября 2018 года, однако многие пассажиры узнали об этом лишь когда пришли к стойкам регистрации во многих аэропортах по всему миру. Авиакомпания базировалась в Латвии. На момент банкротства у неё было семь самолётов, а её вице-президентом по вопросам финансов был Эдуардс Томс. Неудачу Primera Air он объясняет внешними факторами. Говорит, банкротство было вынужденным.
"В одном из наших самолётов открыли специфическую, скрытую коррозию. В самой компании Boeing были этому очень удивлены. Ремонт самолёта обошёлся в 4 млн евро, а пока он стоял на земле нам нужно было арендовать самолёты у других компаний, а это обошлось ещё в 7 млн", - рассказывает Эдуард Томс.
Кроме того, 6 новых самолётов в срок не смог поставить производитель, Airbus. Их пришлось также заменять арендованными. Итог — расходы оказались катастрофическими, говорит Томс. Найти инвестора со стороны руководителю авиалиний не удалось. А выпустить облигации — не успели.
На прошлой неделе Эдуард Томс стал членом совета Международного аэропорта Rīga. Там он тоже будет отвечать за финансы. Он обошёл 25 конкурентов в конкурсе на этот пост. В министерстве сообщения говорят — предыдущий опыт учитывался.
"Конечно мы не можем до конца оценить ситуацию с Primera Air, но в общем — причиной произошедшего были внешние факторы. Во-вторых, плохой опыт — тоже опыт. Он даёт основание для выводов и решений. Мы не пытаемся наказать человека за его опыт в очень сложных ситуациях", - в интервью "Русскому вещанию LTV7" заявила глава номинационной комиссии конкурса Джинета Иннуса.
Отметим, должность в совете аэропорта стала вакантной после того, как Талис Линкайтс был избран в Сейм и занял пост министра сообщения. Избрание Томса в совет он прокомментировал так: "Я полагаюсь на выбор номинационной комиссии. Причина проблем Primera Air общеизвестна и связи с деятельностью конкретного человека - нет".
Эдуард Томс также добавляет, что по его мнению с финансовой точки зрения он сделал всё, возможное, чтобы Primera Air осталось "на плаву". Но управление рисками не связано только с финансами. А также с коммерческими и с техническими вопросами.
Добавим, сейчас дела у Рижского аэропорта идут неплохо. В прошлом году предприятие заработало более 10 млн евро и перевезло рекордные 7 млн пассажиров. В правлении предприятия работают четыре человека, в совете — три. В новом составе совет собрался пока всего один раз. По словам Томса — аэропорту пойдёт на пользу его взгляд на бизнес с точки зрения авиаоператора.