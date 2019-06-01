Сб, 1.06.2019
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В Валке потушен пожар повышенной опасности

Иллюстративное фото

ФОТО: TVNET

В Валке в здании бывшего деревообрабатывающего предприятия, ныне заброшенном, был потушен пожар повышенной опасности, сообщает агентство LETA.

Пожарно-спасательная служба получила вызов в 22 часа, пламя охватило заброшенное здание площадью 350 квадратных метров. Несмотря на то, что в тушении принимали участие четыре бригады ГПСС, на помощь прибыли две пожарные бригады из эстонской Валки.

Пожар был локализован в 1:13, но работы по тушению продолжались и с утра.

Кроме того, в 22:35 пожарные получили вызов в Риге, где в подвали многоквартирного дома горел мусор на площади в два квадратных метра. В пожаре пострадал один человек, которого передали медикам.

Всего за прошедшие сутки ГПСС потушила 12 пожаров, провела 16 спасательных работ и получила шесть ложных вызовов.

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